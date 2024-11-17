第15屆珠海航展現期間，中國大陸第2款隱形戰機「殲-35A」首次亮相，和殲-20、殲-16、殲-10C一同被封為大陸空軍「4劍客」。我退役陸軍中將帥化民點出，大家在看「4劍客」時，不要忽略其中較為老舊的殲-10C，馬來西亞和伊朗都因為具空優能力、較便宜2項優點，對它有興趣。

殲-10系列戰機於1998年首飛、2005年服役，起初配備俄製AL-31引擎，之後改為大陸自製的渦扇-10引擎，除配有一門23毫米機砲，還可攜帶霹靂-8B短稱空對空飛彈、霹靂-12中程空對空飛彈與航空炸彈......等；而殲-10C為此系列戰機最新型號，於2015年量產服役，配有相位陣列雷達。

帥化民昨（16）日在政論節目《新聞大白話》表示，殲-35A戰機還在測試與找出性能問題的階段，目前尚未量產、定型，還有很多修改空間，所以大家不需要過度吹捧。他推測，先前殲-35A現場飛行時，曾在越過航展場地上空後，直接拉升至高空尊入雲層中，此舉就是為了隱藏戰機的飛行性能資訊。

「大家不要忽略殲-10C」，帥化民指出，殲-10C和殲-35A、殲-20、殲-16等戰機，被封為大陸空軍「4劍客」，相較於其他3型飛機，殲-10C是較舊型的飛機，但經過安裝相位陣列雷達、配備射程更遠飛彈的性能強化後，它同樣具有相當戰力，也因此在這屆航展中，馬來西亞、伊朗都看上殲-10C具空優能力、較便宜的優點，可能有意購買此型機。