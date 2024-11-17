大陸互聯網業界的年度盛事「2024年世界互聯網大會烏鎮峰會」，將於11月19日至22日舉辦。2024年峰會將聚焦「人工智慧」此一時代命題，展開「一展一會一賽一論壇」（即「互聯網之光」博覽會、數字經濟產業合作大會、「直通烏鎮」全球互聯網大賽、人工智能賦能新質生產力發展論壇）等活動。

綜合陸媒報導，2024年的「互聯網之光」博覽會，將聚焦AI（人工智慧）核心技術與熱門應用成果。另外，在人工智能賦能新質生產力發展論壇上，將探索AI賦能經濟社會高品質發展的藍圖與可行路徑。

數位經濟產業合作大會則以「人工智能，激發數位經濟發展新動能」為主題，全力打造數位經濟高品質發展核心引擎。2024年的數位經濟產業合作大會已主辦合作簽約項目48個、簽約金額預計逾人民幣700億元。

2024年是「直通烏鎮」全球互聯網大賽辦賽的第六年，大賽結合全球科技先進趨勢、產業發展等熱門領域，設置智慧網聯汽車、數位醫療、工業互聯網、智慧物聯、數位文化五大領域，並首次推出「AI＋」創新應用特色賽。大賽吸引來自27個國家的1,048個項目報名，目前共有72個項目入圍決賽，決賽將於21日在烏鎮舉行。

烏鎮峰會期間，阿里巴巴、極氪汽車、宇樹科技等企業將帶來AI、智慧網聯汽車、人形機器人等領域的最新成果。之江實驗室、天目山實驗室等頂級創新平台將攜太空運算系統、無人機自主作業智慧體等集中亮相。