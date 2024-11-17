大陸國家主席習近平當地時間16日下午在秘魯首都利馬與美國總統拜登舉行會晤。大陸官媒發布消息稱，習近平向拜登表示，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方「不容挑戰」的4條紅線，也是中美關係最重要的防護欄和安全網。

據大陸央視新聞消息，習近平指出，過去4年的經驗值得總結、啟示需要記取，包括要有正確的戰略認知，要言必信、行必果，要平等相待，不能挑戰紅線、底線，要多搞對話和合作，要回應人民期待，以及展現大國擔當等。

在不能挑戰紅線、底線上，習近平表示，中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。

習近平還就台灣、經貿科技、網路安全、南海、烏克蘭危機和朝鮮半島等問題闡明中方立場。他強調，「台獨」分裂行徑與台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持中國和平統一。

消息稱，拜登表示，確保美中競爭不演變為衝突，這是美中兩國政府對於兩國人民和世界肩負的責任。美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，不尋求與中國發生衝突，不會利用台灣問題與中國競爭。「美方也將繼續奉行一個中國政策」。

消息指，兩國元首重申雙方就中美關係指導原則達成的7點共識，即相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》，在有共同利益的領域開展合作，負責任管控雙邊關係中的競爭因素。雙方願秉持這些原則，繼續穩定中美關系，實現平穩過渡。