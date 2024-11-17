中國大陸珠海航展展出殲-35A型以及九天、彩虹-7無人機；其中九天無人機，號稱「空中航母」，可以攜帶數量更多的蜂群無人機，完成任務的能力更強。前空軍副司令張延廷表示，九天載彈位置可放小型無人機，一下子可丟出10架、20架自殺式無人機；蜂巢任務箱，可容納百枚巡弋飛彈或小型無人機。

主持人麥玉潔16日在中天《前進戰略高地》節目中表示，九天新型無人機號稱「空中航母」，翼展25米，最大載重6噸，它有蜂巢任務箱，可容納百枚巡弋飛彈或小型無人機。

張延廷指出，九天是世界最大、最重的無人機，左右各4個派龍架，兩邊翼尖翹起來，可增加升力，也為了增加載彈量。它的蜂巢式結構是很緊實的，可減輕重量。而九天載彈位置可放小型無人機，一下子可丟出10架、20架自殺式無人機。機翼下掛載對地、對艦飛彈，變成多用途。

至於彩虹-7，張延廷點出，彩虹-7翼展夠長、夠寬，將近27公尺，將來的任務就是穿透轟炸，彩虹-7可匿蹤隱形，來無影去無蹤，一般都卜勒雷達抓不到它，可能要量子雷達才抓得到彩虹-7匿蹤無人機。

張延廷接著表示，彩虹-7的航程夠遠，最大航程達1萬公里，作戰半徑為4000公里，來回就是8000公里。彩虹-7可以做穿透滲透轟炸，也可以自主飛行，不用人在遠端操控；它也抗干擾，可以分辨哪一個是真實、那一個是詐騙。唯一的缺點就是速度慢，高度16000公尺，速度大概只有600公里了。