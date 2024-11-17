於科技公司擔任管理職的一名林姓男子，與已婚同事小寧（化名）曖昧偷竊，二人經常互傳訊息分享性事感受，女方還曾抱怨林男是「快槍俠」，林男則急忙解釋是「破皮受傷，有點硬塞」。兩人姦情遭人夫抓包後，憤而提告求償80萬元。

張男主張，他和妻子2015年結婚後共同育有2名未成年子女，然而林男明知妻子已婚，卻自2020年11月開始頻繁以鹹濕對話挑逗、引誘小寧，二人甚至多次發生性行為，導致他因此飽受精神折磨，經常憂鬱、失眠一度無法工作而留職停薪，憤而向林男提告求償80萬元。

林男則坦承，確實從2022年3月至同年8月間與小寧多次發生從行為，但經張男抓包後已與小寧再無任何私下聯繫，而他也因為深感抱歉並於同年11月提出離職，此後再無騷擾過小寧。

法院審理，勘驗張、林男二人證詞，並勘驗林男與小寧的對話紀錄，內容顯示雙方委託代購情趣用品，還頻繁討論男女性事如持久時間、鬆緊度、快槍俠、腰動頻率等感想，而男方則解釋稱傷破皮原因為「昨天剛開始要進去」、「不是很難進去，有點硬塞」。

法官主張，林男所為已侵害張男配偶權，並斟酌雙方身分地位、教育程度及經濟能力等情狀，認為林男請求精神撫慰金80萬元尚屬過高，應以30萬元為適當。