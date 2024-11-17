冷空氣報到，氣象專家吳聖宇表示，今（17日）起東北季風增強，尤其是北台灣涼意明顯，明天溫度更低，夜晚到清晨中部以北、東北部空曠地區低溫將降到19度以下，局部地區甚至會下探16度左右，中南部則是日夜溫差大，預期溫度偏涼的天氣將持續一整周。

吳聖宇今天在臉書發文，天兔颱風的腳步才剛離開，緊跟著新一波東北季風今天報到，各地溫度下降會較為偏涼，尤其是北台灣，今白天高溫北部、東北部23～25度，花東27～28度，中南部仍有28～30度，明天（18日）溫度會更低一些，北部、東北部白天高溫只剩下20～22度，花東25～27度，中南部也降到26～28度左右，夜晚清晨在中部以北、東北部空曠地區低溫會降到19～20度或以下，局部單點甚至會降到16度上下，中南部日夜溫差大，預期溫度較為偏涼的情況將持續一整個禮拜，容易著涼感冒，要多注意。

吳聖宇表示，今天東北季風增強之後，降雨也可能至少要持續一周的時間，由於北邊冷高壓移動緩慢，加上南邊有萬宜颱風通過菲律賓進入南海，東北季風南下持續的時間會比較長，而且因為氣壓梯度較大，季風強度較明顯，又有萬宜颱風外圍的中高層水氣，不僅迎風面降雨多，其他地方的雲量也增加，有局部降雨。今天降雨比較集中在北部、東半部，大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶有局部大雨甚至豪雨出現，明、後天（18、19日）隨著萬宜颱風的中高層雲系逐漸擴散上來，中南部雲量偏多，除了迎風面地區降雨外，其他地方也將是多雲到陰，甚至有些局部降雨的天氣型態。

颱風方面，吳聖宇說，強烈颱風萬宜今天將侵襲菲律賓，強度非常強，是今年西北太平洋至今最強的颱風，可能會為通過的地區帶來嚴重的災害。明、後天（18、19日）萬宜颱風進入南海後將繼續往廣東海面移動，強度逐漸減弱，不過外圍雲系將會向北擴散，會讓台灣附近雲量、降雨增多，預估要一直等到周四（20日）左右萬宜颱風才減弱消失。