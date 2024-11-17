大陸國家安全部最新消息表示，影片監控系統是當今維護公共安全、加強社會治理的重要技術應用，是維護人民安全、確保公平正義的重要技術保障。但近期大陸國安機關工作發現，境外間諜情報機關利用一些影片監控系統的漏洞，伺機竊取大陸國家秘密，對國安造成威脅。

大陸國安部也舉出具體事例，近期大陸某市市民通過12339舉報受理電話向國家安全機關反映，為做好舊城區雨水工程排水資訊化建設，提高防洪排澇能力，該市某排水公司在各城區雨水幹渠排入江水中的出水口安裝了一批影片監控設備，認為透過安裝即時監測水流情況，監控範圍可能覆蓋海警碼頭，存在失洩密隱患。

伴隨大陸國安機關進行調查，通過現場瞭解情況和技術取證分析，發現這批影片監控設備監控範圍確實覆蓋多處涉密重點敏感場所，且其監控數據存放裝置管理不嚴、伺服器防護等級不高。如發生網路攻擊行為，可能導致陸方涉密資訊洩露。

基於以上情況，大陸國安機關對該排水公司展開安全防範檢查，指導其做好影片監控系統的全面排查與技術防範工作，並對監控角度進行了調整，進而提前防堵失洩密的可能漏洞。