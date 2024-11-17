好市多義式甜點提拉米蘇是熱賣商品，一名女子最近買提拉米蘇才知道可以跟店員要盤叉和蠟燭，貼文掀起討論，網友驚訝說「根本不知道」，但其他會員則笑喊根本不需要叉盤，買回家後都是直家用湯匙或是飯匙挖。

原PO昨（16）日於Threads指出，買好市多提拉米蘇可以跟店員要盤叉和蠟燭，「應該很多人不知道吧？我也是買了才知道」。貼文引起討論，當中網友表示，從冷藏冰箱上拿了就走，根本不知道可以額外要盤叉，其他人則說買回家後都直接用湯匙挖來吃，「我用一根湯匙就解決了」、「我直接用湯匙挖完一整盒」。

在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」也有網友發文說，提拉米蘇好吃程度是會不知不覺一直吃下去，用飯匙吃比較好吃。其他網友留言，「用飯匙挖才是正解，乾淨俐落」、「用飯匙好方便」、「飯匙果然好用」。

盒裝提拉米蘇為好市多的常青熱賣商品，近期推出特價，每盒現折55元，一盒是204元，優惠時間到11月24日或售完為止，掀起不少螞蟻人搶購。