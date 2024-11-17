Netflix影集《影后》在上線後掀起不少話題。其中由曾莞婷飾演的美魔女「潘茵茵」一角，道出女演員的心酸。而她在劇中不肯接演母親角色的堅持，被網友發現與大S多年前在綜藝節目上談及此事、似乎如出一轍，她當時更感嘆自己「沒有戲可演」。

大S曾在2019年與妹妹小S（徐熙娣），以及阿雅（柳翰雅）、范曉萱參加陸綜《我們是真正的朋友》。在一集節目中大S直言「外表只是皮囊」，但隨即被一旁的小S、阿雅吐槽「那妳為什麼要減肥？」她解釋，減肥是為了健康及工作，但小S竟回「也可以做個很會演戲的胖子啊」，讓她忍不住爆氣「妳有病啊！」

大S感嘆「沒有戲可演」。（圖／翻攝自WeTV 綜藝經典 YT）

接著，她感嘆「我就沒有戲演啦，他們都是找我去演誰的媽媽、誰的媽媽，最大的是去演王大陸的媽媽耶，妳不覺得太誇張嗎？」對此，小S則安慰「我跟妳講，真正的演員妳不該有這種想法，妳知道很多媽媽都得獎耶！」阿雅聽聞後好奇追問「像是？」沒想到小S竟停頓了幾秒後笑回「我一時想不起來」，讓大S忍不住翻了白眼。

大S透露曾被邀演「王大陸的媽媽」。（圖／翻攝自WeTV 綜藝經典 YT）

大S曾被邀約去演王大陸的媽媽，遭她拒絕。（圖／中時資料照、資料照）

其實不只大S，曾被媒體封為「台灣第一美女」的蕭薔，據傳接戲有兩大原則，包括不演配角、不演媽媽；《武媚娘傳奇》韋貴妃一角原先找上她，蕭薔卻推辭，後來張庭出演後爆紅。至於當年的「瓊瑤女神」陳德容，也曾在2021年受訪時表示，不會接演媽媽或奶奶的角色，認為這對保養得宜的她來說是「奇恥大辱」；但之後她澄清，只是以「開玩笑」的方式回應。