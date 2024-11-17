溫水坐浴能緩解痔瘡腫脹與不適，但有些人泡完後，卻覺得效果不如預期，對此，大腸直腸外科醫師陳志典表示，這有可能是用錯了方法，包括浸泡的水溫過高或過低、浸泡時間太久、與採蹲姿方式，而使得腹部和肛門的壓力增加，反而腫痛加重不適。

陳志典在臉書粉專PO文指出，溫水坐浴可促進肛門周圍血液循環，或促進肛門手術後傷口癒合，與減輕肛門不適、局部疼痛，但有些人泡完後，卻發現效果不如預期，這有可能是因做錯下列3件事。

■水溫過高或過低：水溫應該保持在40°C左右，過高的水溫可能引起皮膚灼傷，尤其皮膚有破損，或肛門周遭有濕疹時更需注意，水溫過低則無法有效放鬆肌肉與促進血液循環。

■浸泡時間不當：每次坐浴時間應該保持在10至15分鐘之間，浸泡時間過長不但無助於緩解症狀，還可能導致皮膚過度吸水，反而造成不適。

■蹲著坐浴：蹲著坐浴會使腹部和肛門的壓力增加，不僅不利於舒緩，還可能引起不必要的疼痛。

陳志典指出，若已改正上述溫水坐浴方式，肛門腫痛持續不見好轉，或者不確定坐浴是否適合自己，建議還是要就醫，尋求專業大腸直腸科或外科醫師的協助。