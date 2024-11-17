台灣積極推動發展無人機產業，外交部今天宣布，為推動台灣成為全球無人機民主供應鏈核心的目標，外交部推動籌組「台灣無人機產業訪問團」11月17日至24日訪問歐洲，在立陶宛期間，將由外交部長林佳龍率團與歐洲無人機廠商交流商機，加強產業對接，共同強化全球無人機民主供應鏈。

賴清德總統今年3月以副總統身份前往嘉義參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心時表示，無人機產業兼具國防與經濟雙重重要意義。台灣無人機發展兼具天時、地利及人和，期盼業界與政府一起努力，攜手合作，讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心。

今年9月美國無人機產業代表團曾訪台，進行無人機系統與反無人機系統供應商的媒合。為向歐洲及全球民主夥伴展現台灣的無人機研發與製造實力，並推動台灣成為全球無人機民主供應鏈核心的目標，外交部委託外貿協會籌組「台灣無人機產業訪問團」，共有20家無人機相關廠商參團，並訂於11月17日至24日訪歐。

外交部表示，在科技與經貿安全領域上，無人機產業受到國際高度重視，更是各國焦點。林佳龍提出「總合外交」的核心理念之一，在於結合台灣科技產業優勢，協助全球發展重要科技供應鏈，凸顯台灣為全球民主供應鏈可信賴的夥伴。

外交部指出，台灣是全球民主供應鏈的可信賴穩定參與者，為具體回應世界對於建立可信賴無人機產業鏈的需求，林佳龍特別邀請「台灣卓越無人機海外商機聯盟」及外貿協會共同推動首個無人機產業訪歐團。

訪團由「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席、漢翔公司董事長胡開宏擔任訪問團團長，推動台灣無人機產業與國際接軌。訪問立陶宛期間，將由林佳龍親自率團，並與歐洲無人機廠商交流商機，加強產業對接，共同強化全球無人機民主供應鏈。