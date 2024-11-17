台北市中正區忠孝路一段、喜來登飯店前，今（17）日上午9時許驚傳一起嚴重車禍。據了解，一輛公車右轉鎮江街時，疑遭後方另一輛公車追撞，前方公車遭推撞往前碰撞行人、再追撞前方一輛計程車，導致當時正在穿越斑馬線的女行人被捲入公車底盤下。警消獲報趕抵，連忙將女子救出，而女子當場已無呼吸心跳，協助送往台大醫院搶救後仍宣告不治。
據了解，前方客車為大都會客運49，疑似遭到後方大有客運追撞，在推撞前方一輛計程車，造成年約50歲行人送醫後不治，現場共16名傷病患（包括1名大都會公車司機，14名公車乘客，1名行人），由救護車送往台大醫院4名，馬偕醫院4名，中興醫院2名，國泰醫院2名，仁愛醫院1名。
北市消防局此次共計派遣消防車6輛、指揮車2輛、救護車13輛及人員46名前往救援，而這場車禍也造成15名民眾受傷，至於詳細事故原因、雙方責任歸屬尚待警方進一步調查釐清。
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