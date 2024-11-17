為提升學前教育品質，教育部國教署今年投入7800萬元讓教保服務人員精進專業能力，協助他們專業成長，發現自己在教學上的專業表現與能力。現在幼兒園的教保員愈來愈多才多藝，有助於培養學童的美感及創作力。

教育部國教署補助各直轄市、縣市政府辦理教保研習、發展教保服務人員專業發展社群計畫及其他多項課程相關補助計畫，113年度投入經費約7800萬元。

桃園市立蘆竹幼兒園教師陳品妍為了建立幼生用餐常規，將餐桌美學與幼兒園例行性活動結合，初期於扮演區布置茶藝與甜點、擬真食材與食器，讓幼生從「扮家家酒」中，透過擺桌、擺盤、花藝等操作，構思、探索餐桌美感；進而透過觀察幼生操作情形，再適時調整為真實的食材、素材及工具，將主導權放手給幼生，讓美感的探索覺察轉為表現創作。

此外，陳品妍於幼兒園平日一餐兩點的作息中，提供合適的餐墊讓幼生學習定位自己的餐具，依先前扮演區所學經驗布置餐桌，並保持桌面乾淨與整潔，幼生在過程中對用餐也多了一份期待。除生活常規外，也落實美感於日常生活，讓生活裡有美、有溫度。

新北市崇德國小附幼教師黃馨誼，在每天的大肌肉活動中，引導幼生在體驗與嘗試中發現問題，討論可能解決的方法，探討「我發現什麼事情？」「有什麼方法可以動得更好？」「哪一種方式比較好？」「我是怎麼讓自己進步的？」，幼生在實際嘗試中，逐步調整鍛鍊策略及行動，並設定自我挑戰目標，感受「我可以做得到」的成就感，也透過「我可以怎麼幫助別人學習」的討論，營造互助合作的正向班級氛氛。

黃馨誼表示，在每一次課程檢視自己的教學觀察、分析與判斷，知道老師「如何引導」，幼生可以「如何學」，持續省思與調整，以落實幼兒園教保活動課程大綱精神，在教師專業上不斷成長、前進。