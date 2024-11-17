據聯合國老齡化劃分標準，65歲及以上老年人口占比超過14％為中度老齡化。而大陸國家統計局近期發布的《中國統計年鑒2024》顯示，全大陸31省市中，已有19省市進入中度或重度老齡化，其中東北三省、川渝地區的老齡化程度都偏高，遼寧更已進入重度老齡化。

而從全大陸層面來看已全面進入中度老齡化社會。截至2023年底，全大陸60歲及以上老年人口達到2.97億，占總人口的21.1％，其中65歲及以上老年人口2.17億，占總人口的15.4％。

實際上，稍早江蘇發佈老齡事業發展報告顯示，其13個設區市已全部進入「中度老齡化」，即使最年輕的蘇州所統計的65歲及以上老年人口占比也達到14.3％。

而14％正好是一個分界線。根據聯合國老齡化劃分標準，65歲及以上老年人口占比超過7％，稱之為老齡化社會；超過14％為中度老齡化；超過21％，則為重度老齡化。

擴大來看，根據《中國統計年鑒2024》採取抽樣調查法，展示2023年各省份常住人口的老齡化程度。結合統計數據與地方政府發佈的資訊綜合分析，全大陸已有19省步入中度或重度老齡化，具體包括遼寧、上海、重慶、黑龍江、吉林、四川、江蘇、天津、山東、湖北、湖南、河北、安徽、北京、內蒙古、浙江、陝西、山西及河南。

遼寧更是全大陸人口老齡化程度最高的省份，65歲及以上人口比例達到21.1％，已步入重度老齡化社會。同時東北三省也是老齡化程度成長最快地區，2023年遼寧、黑龍江65歲及以上人口比例均上漲1個百分點左右，吉林則上漲近0.9個百分點。

另外上海65歲及以上人口占比也達到19.6％，是省級層面第二高的地區。但上海聚集較多外來年輕人，如果只看戶籍人口的話，上海65歲及以上人口占比已達到28.8％，也可視為重度老齡化。