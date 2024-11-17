網球天王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）即將退役，他坦言如果身體狀況不允許，他會放棄19日台維斯盃決賽的男單項目，這是在西班牙馬拉加舉行，即將成為他謝幕戰的比賽。納達爾告訴西班牙網協說：「我會盡力備戰讓自己能夠出賽，但我有可能不會出賽。」

「首先我要看自己訓練中的感覺，如果我真的看不到自己在單打獲勝的希望，我第一個就不會想上場。我和隊長費瑞爾（David Ferrer）談過很多次，不要因為我快退役了而讓我出賽，要以團隊為先，就算有人非常期待我上場，我希望他還是要做出對團隊成績最有利的決定。」

納達爾今年的單打成績12勝7敗，最近一次是8月的巴黎奧運，他在單打次輪敗給宿敵喬柯維奇（Novak Djokovic），同時在雙打闖進8強。

此外納達爾也有出征10月的沙烏地阿拉伯「六王滿貫賽」，這是超高獎金的表演賽，出場費就保底150萬美元（新台幣4815萬），納達爾兼任沙烏地網協大使。

納達爾表示他對這些年的網球生涯充滿感激，只要西班牙隊能在台維斯盃打出好成績，那麼他上場比賽或是只在場邊加油都無所謂，他將會很享受最後一周的職業生涯，接受一切美好的事物皆有終點。