立法院15日三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正案，翁柏宗無法繼續代理主委，NCC將只剩下3名委員。媒體人黃揚明表示，在野黨沒有阻擋NCC委員審查，但近半年都沒排審，代表民進黨立委也在擺爛，雖然翁柏宗無法再擔任代理主委，但行政院可能會說「不溯及既往」，再去申請釋憲，在釋憲結果出來以前，翁還能繼續留任。

黃揚明昨（16）日在政論節目《週末大爆卦》表示，立法院通過三讀，只是讓行政權要尊重立法院的立法權，但NCC組織法要立法院三讀通過，才能要求行政院照著走，是很荒謬的事，「行政院一天到晚講民主自由，卻連最基本的、人家立的法，都可以不去公告施行，鑽這種巧門」。

黃揚明指出，許多組織法會由行政院公告後施行、由行政院決定施行日期，是因為牽涉到員額補齊等問題，通常行政部門會希望立法院給一點準備時間，但NCC組織法修法至今近半年，行政院態度竟是「你們人事先通過，我們再來公告」，像是拿籌碼威脅立院一樣，實在是非常離譜，法案都已經通過了，行政院就該乖乖就範、民進黨應乖乖排審。

立法院15日院會處理國家通訊傳播委會（NCC）組織法修正草案，表決中，藍白以人數優勢通過修正案，並在議場內舉出標語高喊「拒絕萬年委員，翁柏宗下台」。（資料照/姚志平攝）

黃揚明認為，在野黨沒有擋人事審查，也沒有要讓審查延宕，但NCC委員的人事案半年來都沒排審，代表民進黨也在擺爛；黃說明，最快下下周交通委員會召委、民進黨的陳素月就能將人事案排入議程，若到時候被阻擋，再怪罪在野黨也不遲。

黃揚明也提到，NCC組織法通過以後，翁柏宗不得再續任，連被提名的資格都沒有，但行政院可能會主張，人事提名是在修法前提名，法律不溯及既往，並申請釋憲，也許在釋憲結果出來之前，翁還是會留任。