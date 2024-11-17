益科技大學教授林宗宏每個月帶著學生到南投縣信義鄉望鄉部落進行公益服務，幫忙架設電腦與網路，導入智慧農業，改善農民生計，十幾年來沒有間斷，他最近被教育部選為教育家人物典範。

林宗宏每個月至少進望鄉部落一次，事實上，他投身原鄉服務已長達2、30年，每逢假日幾乎都在部落裡度過。早年，林宗宏協助原住民族委員會到部落建置資訊站，時常全台灣跑透透，到勤益科大任教以後，他便帶學生去部落，希望以專業能力回饋社會。

「一開始很多部落是沒有電腦的。」林宗宏每次進到深山，站在手機不通的部落裡，心裡一面想著，能夠暫時遠離塵囂，享受大自然是多麼美好，一方面又心疼部落族人通訊不易的處境。

尤其，早年很多地方道路路況不佳，林宗宏從協助部落防災的角度出發，毅然決然與學生捲起袖子，開始架設電腦及網路，先帶領學生瞭解族人需求，再從電腦組裝、維修、架設數據機、拉網路線開始，等到網路都佈建好了，再由大學生教導小朋友使用學習。

原本孤立的部落在林宗宏師生的協助下，生活品質有了很大的改善，族人現在很容易可取得電腦，也有便利的網路連線可以使用。小朋友思念在外工作的雙親，可以透過視訊與父母開心聊天。每個月到部落的關懷訪視，也幫助了弱勢的家庭。

此外，部落的農民平時務農，林宗宏便與學生運用物聯網感測技術，替農民裝設溫濕度感測器，測量土壤含水飽和度及溫網室室溫，讓學生學習如何將感測數據回傳主機，最後成功建立現場即時可視的數據盒，要澆多少水，農民一目了然。

林宗宏表示，他重視的是學生的動手實作與永續學習。學生教導原民小朋友學習電腦、玩3D列印與製作自走車機器人，而在教導之前，自己要先摸透原理，才有辦法教給小朋友。也因為有機會在部落印證實務，學生們的學習興趣提高，一有空就會埋頭研究，讓下次表現更好。