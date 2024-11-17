大陸與香港資本市場互聯互通迎來10周年。香港交易所近日發佈的《內地與香港資本市場互聯互通十周年白皮書》指出，過去10年互聯互通已經成功將股票、債券、ETF等產品納入合資格標的範圍。未來還可以進一步探索將符合資格ETF標的的底層資產，從股票拓展至更多資產類別。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明也發表評論，希望未來互聯互通在准入條件和交易模式上能有更大的突破。下一步期待資產類別上的多樣性得到提升，包括國債類、期貨期權等。同時海外投資者在逐步加大投資大陸市場的過程中，也需要更多的工具和產品進行風險管理。

10年前的11月17日滬港通正式啟動，首次通過兩地金融基礎設施的連接，讓投資者可以委託本地券商、經由本地交易所和結算公司買賣對方市場上市的股票，開創互聯互通的全新資本市場開放模式。

據《經濟觀察報》報導，這讓大陸與香港資本市場的互聯互通在產品覆蓋範圍、交易結算機制、投資者參與等多角度取得顯著成效。統計至今年9月底，滬深港通下符合資格股票超過3300檔，已覆蓋滬深港三地市場上市公司總市值的9成、成交規模的8成以上。

此外，越來越多的大陸投資者通過港股通進行跨境投資配置。截至9月的大陸投資者通過港股通持有的證券資產總市值超過3.3兆港元，是2014年底的200多倍。