瑟夏羅南主演電影《戰火尋親路》22日將在Apple TV＋上線，戲路百變的她，這回飾演一名在二戰戰火之下，尋找愛子的母親「麗塔」，日前她與導演接受本報越洋訪問，她提到戲中有一幕，要在大庭廣眾之下唱跳的場景，讓她忍不住直呼：「那非常可怕。」

事實上，電影中瑟夏羅南有不少唱歌和跳舞的場景，其中一幕，必須在上百位女工面前，站在舞台上高歌，她坦言，開拍前有與歌唱教練練習好幾個月，「要像是在開個人演唱會一般，進行現場演唱是非常嚇人的」。不過她也說，這一幕是電影裡關鍵的一場戲，代表著工廠女性的自由與反抗，因此相當特別。

而談到與奧斯卡金獎名導史提夫麥昆的合作，她直言：「導演不會給予任何廢話，但比起其他部門，他非常保護演員的工作環境，他很尊重演員所帶給他的一切」，她更說，從一開始就與對方建立了相當好的關係，「因為他對我、對我和媽媽之間的關係都很好奇」，他更藉著兩人的對話，形塑「麗塔」這個角色。

對於第一次飾演母親的角色，她分享了自己和媽媽非常親近，兩人在音樂、電影各方面擁有類似的喜好，她說：「我和媽媽的相處就像好朋友，講話方式就相同儕一樣，這也塑形了我，讓我試著把這樣的關係帶進電影裡。」

在電影裡有亮眼的唱跳表現，被問到未來有沒有想要嘗試拍攝音樂劇電影？她透露，自己非常樂意，經常透露想拍，「我覺得葛莉塔（《芭比》的導演）有打算做一部音樂劇電影，我記得她有說過自己想拍，如果能和她合作，應該會非常棒」。

電影有別於大部分的戰爭片，導演史提夫表示，他透過孩子的視角，來觀看戰爭底下，一般百姓如何經歷戰爭，以及戰爭真正的黑暗面貌。至於為何選擇瑟夏來飾演麗塔一角？他先是稱讚了對方的演技，直言她是演員當中演技最好的其中一位，同時也坦言，原本擔心的問題只有角色必須唱歌，「但你看到了，她歌聲輕快又嘹亮」。

提到瑟夏還有飾演她兒子的新銳童星艾略特，史提夫表示，瑟夏作為演員付出了非常多，給了艾略特很多支持，而這部作品裡艾略特的角色極其重要，他說，「我當時在想會有這樣年紀的演員能夠演出這角色嗎？他過去沒有演戲經驗，但我們找到了在未來會相當有淺力的他」。