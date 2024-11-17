台灣環境潮溼，浴室容易長水垢或黴菌，無毒教母譚敦慈分享，她浴室裡的東西都會懸掛起來，因落地容易長黴，她建議每天從天花板開始到牆壁、玻璃、地面，都要清潔才能避免黴菌生根，若浴室的黴菌已刷不掉，可用市面上的除黴噴霧，或稀釋漂白水噴，強調噴之前環境一定要是乾燥，才有效果。

譚敦慈近日於談話性節目指出，浴室的水垢屬於碳酸鈣、碳酸鎂，對人體較無害，但浴室潮溼容易長黴菌，黴菌的袍子會飛，會造成身體危害。她習慣每天清潔浴室，從天花板及抽風機開始，接著是牆壁和玻璃，最後才會是地面。

譚敦慈表示，她對浴室收納有很大的堅持，就是東西不落地，所有東西都不放在地面，因洗澡用水時，東西的底部會積水，就容易忽略長黴，「所以我都是掛起來的」。

譚敦慈說，若浴室的黴菌已生根，建議用市面上的除黴噴霧，但最大關鍵是使用前浴室的環境一定要是乾燥，若是濕的噴上去是沒有效果的。

譚敦慈還說，若要使用漂白水，一定要使用冷水稀釋，不要用熱水，因加入熱水，會產生有毒的氣體，造成呼吸道受傷，同時也要注意，使用時記得保持環境通風、戴口罩，強調絕對不要跟酸性的混在一起，會造成呼吸道傷害。