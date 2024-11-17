《中天新聞台》2019年因批評民進黨政府政策等3件新聞，遭NCC開罰160萬元，最高行政法院14日以有查證為由，判中天勝訴、裁罰撤銷。記者出身的媒體人羅旺哲指出，由於NCC委員大都不是新聞業出身，記者們多半質疑他們憑什麼管新聞界，「NCC在我們記者眼裡就是1個字，爛」。

羅旺哲昨（16）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，NCC顯然沒有公平對待所有媒體，若碰上立場與執政黨相反、有在監督政府的媒體，如《中天新聞》等，就會大小眼、馬上卯起來開罰。

「憑什麼可以來管新聞界」，羅旺哲透露，自己和其他記者們多半對NCC委員嗤之以鼻，因為委員們大都非來自新聞界，前主委陳耀祥更是行政法學博士，一點新聞專業、實務經驗都沒有，

羅旺哲說，NCC這幾年下來並沒有讓台灣的新聞更進步，在一些社會案件報導中，加害人的外貌、個資都會被隱藏，正是因NCC要求所致。他砲轟，NCC最大的問題就是從頭到尾沒搞清楚狀況，導致新聞從業人員戰戰兢兢、深怕一有疏失就會招來罰責。