2024台灣大哥大日月潭花火音樂會(16)日登場,繼去年融入AI科技,讓活動加倍精采,今年再度結合AI大顯身手,展現音樂會的非凡魅力。今年以「智由心 MeMes」為主題,強調在科技時代,「心」始終是我們最精準的導航,人們應保持內心的自由,讓科技成為我們創造力的延伸,在變動的世界中,引領大家重新定義自我,提升自我價值。延續「智由心 MeMes」主題,台灣大將AI科技與古典、流行音樂相結合,搭配長達480秒煙火,在星空中綻放出「ME」、音符及愛心等字樣和圖案,帶來獨一無二的音樂饗宴,讓3.2萬觀眾在日月潭湖畔感受美妙的「Me Time」。

台灣大董事長蔡明忠特別蒞臨此盛會,而正在祕魯出席APEC年會的總經理林之晨,雖因行程撞期,不克前來,但依舊心繫音樂會,呼應「智由心 MeMes」主題,著傳統秘魯服裝,以AI分身現身,並化身奇異博士等角色,鼓勵大家在AI升級時代,從心出發,找到真正自我。AI分身林總經理表示「看到這麼多朋友,真的很開心,即便康芮颱風攪局,但大家熱情不滅,感謝大家依約前來。」為活動揭開精彩序幕。準歌后接班人艾薇和首度站上日月潭舞台的天生藝術家柏霖PoLin輪番登場,搭配75人編制樂興之時管絃樂團磅礡樂音,融合AI生成動畫,用AI說故事,重新演繹23首精彩曲目,詮釋在科技大時代「從心出發,成就自我」精神。

今年更邀請前進巴黎奧運的「台灣大哥大運動家族」選手郭婞淳、楊勇緯、陳念琴、孫振等神秘嘉賓,首度一起站上音樂會舞台,與選秀節目「聲林之王2、3」冠軍艾薇、柏霖PoLin跨界飆歌,號召台下萬人民眾齊唱奧運主題曲《Never Give Up》,更特別搭配柏霖PoLin溫暖嗓音演唱的《裹著心的光》,重現《無懼之路》紀實片中的選手訓練片段,讓現場觀眾再次重溫台灣人在巴黎奧運期間團結一致的榮耀與感動。此外,霹靂舞一哥孫振更搭配歌曲《孫悟空》,將幽默俏皮的風格融入舞蹈動作中,為現場增添熱烈氣氛;柔道男神楊勇緯更首次公開獻唱,與歌手艾薇跨界合唱《身騎白馬》,溫柔的嗓音驚艷全場,令艾薇直呼要來搶歌手飯碗;熱愛音樂的舉重女神郭婞淳遇上活力四射的E人陳念琴,現場忍不住加碼熱舞,並帶著自己的MyMoji數位分身一起大跳《妳是我的花朵》!最後,「婞念」二人組更與艾薇和柏霖PoLin共演《愛你一萬年》等伍佰台式搖滾經典曲目,讓現場觀眾直呼過癮。壓軸登場的安可曲《星期五晚上》,由選手們與台下萬名觀眾一起嗨跳「16蹲」舞蹈,孫振更加碼倒立16次,將現場氣氛推向最高潮,最後隨著湖畔的璀璨煙火綻放,為活動畫下完美句點。

2024台灣大哥大日月潭花火音樂會繼去年融入AI科技,讓活動加倍精采,今年再度結合AI大顯身手,展現音樂會的非凡魅力。(圖/台灣大哥大 提供)

喉糖助陣 艾薇、柏霖PoLin音樂會能所不能 搭配樂興之時管絃樂團 古典與流行音樂交織

台灣大團隊連續16年精心策劃音樂會曲目,並與樂興之時管絃樂團藝術總監江靖波合作,由黃金編曲陣容櫻井弘二、林智文、廖邦豪、陳哲聖、王乙聿重新編譯,結合科技與音樂,透過音符成為我們尋找自我的指南針,並邀請準歌后接班人艾薇,以渾厚具有爆發力的嗓音,演唱多首音域寬廣、情感深刻且極具挑戰性的經典歌曲,如《看我七十二變》、《身騎白馬》及《Part of Your World》等。艾薇更提到,此次特別練習從未嘗試過的饒舌歌曲《床邊故事》,以及泰勒絲經典組曲《ME!》及《Shake it off》,彩排時吞了喉糖,卯足全力練習,以確保每一句英文歌詞的精準發音和情感詮釋,完美展現女性多面向的潛力。她秉持「Open Possible」的精神,將演唱實力推向全新高度,讓觀眾見證她的無限可能。

天生藝術家柏霖PoLin分享,這是首次與管弦樂團合作,也是第一次參加萬人齊聚的大型演唱會,練習時,隨身攜帶喉糖,卯足全力練習,以真摯細膩的歌聲,挑戰多首以往未曾嘗試過的歌曲,如需精準掌握台語語調的《愛情限時批》、節奏強烈且考驗爆發力和肺活量的《孫悟空》、音域廣闊且情感豐富、需要低音與高音無縫切換的孫燕姿組曲《綠光》及《奔》,以及英文熱門曲目《You Are The Reason》,以堅定嗓音詮釋無畏前行的勇敢精神。艾薇與柏霖更合唱榮獲第59屆金鐘獎《戲劇原創歌曲獎》的「不夠善良的我們」主題曲《芬蘭距離》、入圍金曲獎最佳作曲的《Someday, Somewhere》及勇敢追夢扶植創作者黃霆睿作詞作曲的《笑著笑著就哭了》,從男女不同視角,傳達人與人的感情變化,對萬物的愛和期盼。

台灣大副總劉麗惠:在科技洪流下 隨心而行 創造多樣自我

音樂會總監台灣大永續品牌公關副總劉麗惠表示,地方觀光創新長期面臨資源不足、技術導入困難及永續發展等挑戰。為此,台灣大秉持「科技賦能永續」理念,連續16年與日月潭國家風景區管理處合作,打造融合科技與創新的日月潭花火音樂會,推動地方觀光。今年主題「智由心 MeMes」的主視覺以迷宮象徵人們在科技時代,擁有多重選擇,唯有「心」是最佳導航,我們應隨心而行,創造多樣自我,藉由科技讓生活更美好。延續今年主題,音樂會運用AI生成與歌曲氛圍契合視覺,並結合社群活動,鼓勵網友透過AI繪圖,生成2025年自畫像,具象化內心渴望與夢想,展現在科技助力下,實現個人特色和看見未來自己的多樣可能性。

「智由心 MeMes」善用科技 從心出發探索自我價值

台灣大長期支持藝文活動,今年是第16年舉辦「日月潭花火音樂會」,累積吸引超過39萬人次參與。2023年AI應用迅速崛起,透過生成文本、圖像、音樂等各種形式的內容,豐富消費者的生活體驗。然而,過度依賴科技可能模糊了自我與工具的界限,讓人迷失於科技編織的迷宮中。AI主要幫助我們探索更多可能性的工具,而非生活的主宰,因此,今年特別以「智由心 MeMes」為題,靠「智」慧帶來的自「由」,以人為本,從「心」出發,以「MeMes」象徵AI時代中真實世界與元宇宙中的兩個「我」,即使現實中的自我受社會影響,但元宇宙中的「我」則會由人類的心去產生,透過人工智慧訓練而生長出不同的樣貌,鼓勵大家在享受科技帶來的便利的同時,回歸本心,從心出發,探索自我價值。

台灣大日月潭花火音樂今年以「智由心 MeMes」為主題,強調在科技時代,「心」始終是我們最精準的導航,人們應保持內心的自由,讓科技成為我們創造力的延伸,在變動的世界中,引領大家重新定義自我,提升自我價值。(台灣大董事長蔡明忠(後排左3)、音樂會總監台灣大永續品牌公關副總劉麗惠(後排左2)、日月潭國家風景區管理處處長柯建興(後排右2)、天生藝術家柏霖PoLin(後排右1)、準歌后接班人艾薇(後排左1)、柔道男神楊勇緯(前排右1)、舉重女神郭婞淳(前排右2)、活力四射的E人陳念琴(前排左2)、霹靂舞一哥孫振(前排左1)。(圖/台灣大哥大 提供)

台灣大員工運用AI釋放創意 社群號召網友募百張AI自畫像 柔道男神楊勇緯開「金嗓」

台灣大中小企業處同仁林廷璋為了此次音樂會,投入數十個小時的心力,運用AI工具發揮創意,於《看我72變》歌曲視訊中,精心打造楊勇緯和郭婞淳的72種AI多重分身,從角色設計到影像合成,反覆調整每一個細節,讓楊勇緯瞬間化身精靈王子、勇猛戰士、古裝書生,郭婞淳則是變身為女力戰神、奇幻公主、時尚女郎等多個華麗造型,透過AI技術重新詮釋經典歌曲,展現多元的自我,激發更豐富的自我可能性。此外,台灣大通路策略規劃暨管理室同仁董哲佑也參與總經理林之晨AI分身影片的製作,與外部的動畫團隊緊密協作,讓總經理如臨現場,透過AI能所不能,此次多部AI影片展現台灣大員工在技術與創意上的深厚實力。未來,台灣大將持續提供學習資源,幫助同仁提升軟實力,並透過多樣化舞台展現自我,秉持「Open Possible」的精神,激發更多創新與無限可能。

「解ME:未來自畫像」 AI工具帶你勾勒獨一無二的2025自畫像

台灣大舉辦「解ME:未來自畫像」facebook社群活動,邀請網友運用AI工具,勾勒2025自畫像,解密獨一無二的自己,包含AI電影導演、新世界的記憶魔法師等,募集逾百張投稿作品,同步融入至今天《看我72變》歌曲視訊畫面中。台灣大於社群舉辦智由心「ME」秘許願池,網友願望清單包含希望勇緯獨唱等,柔道男神果然於下半場開金嗓,與歌手艾薇跨界飆唱《身騎白馬》,再掀音樂會高潮。此外,一對結婚30年、連續10年參加音樂會的夫妻特別許下願望,與2位歌手及主持人合影,留下溫馨一刻。

日管處將持續與台灣大合作 運用科技創造更多精彩表演 吸引更多國內外遊客體驗日月潭之美

日月潭國家風景區管理處處長柯建興表示,日管處與台灣大攜手合作16年,成功將日月潭花火音樂會打造成日月潭秋季的代表盛會。今年更克服了極端氣候的挑戰,儘管颱風造成活動延期,大家仍齊心協力、無畏風雨,共同完成了這場音樂盛宴。更特別的是,今年的音樂會以「智由心MeMes」為主題,結合AI科技元素,啟發民眾在智慧科技的浪潮中從心出發,成就自我,呼應了日管處一貫以遊客為中心、持續優化周邊設施,致力於打造友善、多元、智慧的旅遊環境的核心理念。未來,日管處將持續與台灣大合作,運用科技力量創造更多動人表演,吸引更多國內外遊客前來體驗日月潭的美好風采。

樂興之時管弦樂團團長江靖波:音樂與科技交融,用旋律連結人心

樂興之時管弦樂團團長江靖波表示:「樂興之時」是台灣極具創意和指標性的樂團,非常高興能與台灣大合作,共同參與日月潭花火音樂會的演出。今年在選曲上,更挑選了古典樂曲《The Young Person's Guide to the Orchestra》以及電影主題曲《Star Trek Main Theme》,來呼應「智由心」的主題,啟發觀眾從心出發,探索智慧與情感的交融,在這個科技與人文交織的時代,用音樂拉近人們之間的距離。

翻轉藝文活動 結合公益喚起大眾關懷失智症長者

台灣大日月潭花火音樂會不僅是音樂交響盛宴,更致力回饋社會,至今累計協助26家公益社團,募得超過735萬元。隨著台灣邁入高齡化社會,失智症的發生率逐年上升,台灣大今年攜手「切膚之愛基金會」,呼籲社會關注失智症的預防、治療與照護議題,並於現場進行募款,支持基金會推動疾病預防、治療及照護工作,喚起大眾對失智症的關注。切膚之愛基金會執行長詹麗珠博士表示,切膚之愛基金會自2016年與台灣大結緣,攜手推廣失智關懷,藉由拍攝微電影,讓大眾更深入了解失智議題,獲得廣泛迴響。今年再次合作,成為日月潭花火音樂會的公益夥伴,藉音樂傳遞愛的循環,共同為失智長輩建立溫暖的家園。

今年的台灣大哥大日月潭花火音樂會落幕後,精彩內容將於明年2025年1月11日中午11:00至12:00在台視主頻道進行首播,台灣大MyVideo也將完整播出音樂會內容,讓大家回味精彩表演瞬間,敬請隨時留意台灣大哥大音樂會Facebook粉絲團最新消息。