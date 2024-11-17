Big City遠東巨城購物中心16日舉行點燈儀式，在原聲國際學院合唱團籟耶誕組曲演出中點亮全台最吸睛的耶誕樹。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

巨城今年擴大舉辦「捐血癌篩腹超大活動」。（巨城提供／王惠慧新竹傳真）

迎接耶誕節，Big City遠東巨城購物中心15米高的耶誕樹，結合璀璨繽紛煙花效果，銀白色的LED流蘇燈瀑布搭配五彩絢爛盛開光影交互閃耀美不勝收，16日舉行點燈儀式，在原聲國際學院合唱團籟耶誕組曲演出中點亮全台最吸睛的耶誕樹，充滿溫暖耶誕氛圍。

巨城今年擴大舉辦「捐血癌篩腹超大活動」，在新竹市衛生局、扶輪社3501地區社員大力贊助與支持下，短短3小時完成1427人癌篩檢驗，集結各界力量共同為民眾健康盡一份心力，也收到各方對巨城多年來投入公益的用心讚不絕口。

2020年，巨城首次攜手肝基會創全台先例，在購物中心舉辦「時尚X健康名人講座」以及「千人免費肝篩」兩大創舉活動，意義非凡。今年，巨城再次領先全台零售商場，舉辦「慈善領導力 x 時尚力」講座。

由遠東巨城購物中心董事長李靜芳、肝病防治學術基金會執行長粘曉菁及國立台灣科技大學資管系特聘教授盧希鵬共同主講，知名企業董座、業界精英及巨城夥伴踴躍報名座無虛席，近1個半小時精采對談。

巨城表示，感謝各界把巨城當成愛的平台，將愛傳遞下去。巨城竭力發揚社會核心價值，共創共融共好理念，與大眾一起回饋社會，持續發揮全台第一公益平台的影響力。

巨城攜手各界舉辦逾3800場活動，超過280個單位受惠，其中，財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會，11月20日連續5天在巨城1F創藝廳舉辦「馨生公益市集」，針對重傷害犯罪被害人照顧者實施關懷活動，巨城提供免費場地舉辦市集活動，希望馨生人邁向嶄新的生活。

耶誕樹亮燈後，萬眾矚目的巨城周年慶也將於11月28日至12月9日盛大登場，此次一樣帶給消費者滿滿驚喜，搭配滿仟送佰、加碼贈，勢必帶動消費力。巨城13年來業績稱霸桃竹苗並屢攀高峰，面對全球零售業態瞬息萬變，唯有不斷學習、累積動能與耐力才能因應變局。