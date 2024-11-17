最近好多人生病，兒童感染科醫師顏俊宇分享，近期診所病患暴增，工作量大到讓他虛脫，且病例五花八門，咳嗽、感染、病毒群魔亂舞，不只A型流感、B型流感，還有腸病毒、手腳起疹子，以及黴漿菌導致久咳等。

顏俊宇近日在臉書發文，身為兒科醫師真的抵抗力要好，不然很容易就被病毒感染倒下，直呼最近門診的病例真的是五花八門，咳嗽、感染、病毒群魔亂舞，光是A流、B流就讓人應接不暇，更別提手腳疹子、腸病毒、黴漿菌引起的久咳合併蕁麻疹等情況。

顏俊宇表示，每次看到診間裡，孩子父母臉上疲憊的神情，真的能感同身受，因為前一陣子女兒也生病，連晚上睡覺時都會對著他猛咳，隔天起來覺得自己喉嚨好像也腫起來了，「身為醫師的我，偶爾也難免成為病菌的受害者，但不行一定要撐住」。

顏俊宇說，雖然病患暴增，工作量大到讓人感到虛脫，但每當遇到可愛的小病人跟他說，「醫生叔叔，我要戴上我的蜘蛛人面具，做出我的招牌動作！」那一刻心情真的被療癒，再度充滿動力，繼續努力。