危險性行為是愛滋主要傳染途徑之一。婦產科醫師蘇怡寧分享有位女護理師，指丈夫在外嫖妓，她因此要求夫妻一起去做愛滋檢驗，但丈夫卻指就算驗出陽性，也可能是因妻子是護理師，他才被傳染愛滋，讓蘇怡寧直言「真是人間鬼故事，聽到拎北火都上來了。」

蘇怡寧在臉書「蘇怡寧醫師愛碎念」PO出護理師向他詢問的截圖，女護理師說，「我最近才知道我先生在越南有嫖妓，還不止一次，他也跟我坦承了，所以我請他跟我一起去做愛滋檢驗，但他覺得我是護理人員，也算是HIV的高危險群，所以如果驗出是陽性，怎麼能確定一定是他傳染給我的，也有可能是我傳給他的。」

女護理師指，「我跟先生解釋了，醫院每年也有做HIV檢查，我都是正常的，但先生覺得我們體檢是在年底，也有可能是在去年底檢查後到現在的這段期間感染的，但是這段期間我也沒接觸HIV患者，也沒被針札過，所以真的不幸驗出HIV，要怎麼證明是先生傳染給我的，希望最後沒事。」

蘇怡寧PO文指出，這真是人間鬼故事，聽到拎北火都上來了，怒轟詭辯栽贓造謠真的很討人厭，他感同身受，這個世界到底怎麼了？他越來越不懂，最後他也鼓勵這名護理師加油。

這篇PO文也引發網友討論，有網友說，「直接放生好好照顧自己吧」、「嫖妓還敢牽拖…」、「不要留著過年」、「這種爛人不值得留」、「快點認賠殺出」、「有夠不衛生，心理跟生理都是。」