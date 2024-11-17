弗里茨殺進ATP年終賽決賽。（美聯社）

ATP男網年終賽決賽戲碼出爐，弗里茨（Taylor Fritz）、地主球王辛納（Jannik Sinner）將於18日凌晨1:00爭奪冠軍。辛納去年也打到決賽，但是敗給喬柯維奇（Novak Djokovic），本屆確定會有新冠軍誕生，辛納、弗里茨都沒拿過。

第5種子弗里茨在準決賽三盤擊退德國一哥小祖維瑞夫（Alexander Zverev）。今年8位參賽者之中，阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）擁有最佳對戰成績，阿卡瑞茲在小組賽敗給魯德（Casper Ruud）、小祖維瑞夫而無緣晉級。

魯德殺進準決賽，被辛納打得很慘，辛納6-1、6-2直接輾過去。賽後魯德評價說：「辛納的球速比喬柯維奇更快，他不讓你喘息，喬柯維奇至少會給你反擊的機會，你可以和他對打一段時間，不會害怕他忽然來一記底線炸彈球或是大對角攻擊。至於辛納，實際對打才能感受他的球速有多麼不公平，我賽前和他練球的時候就被痛宰了。」

「火球男」弗里茨這次也是來勢洶洶，他的教練羅素（Michael Russell）分析辛納的戰力變得以前都更加強大，不過弗里茨已經打出自信，他是2006年以來首位殺進年終冠軍賽的美國選手；前一位美國名將布雷克（James Blake）當年在決賽被費德勒（Roger Federer）直落三輾壓。