高雄市七賢一路上，於16日遭民眾拍下有拄拐杖的老翁站於路中間攔停公車，驚險畫面上傳網路引發民眾驚呼「危險」，原來是公車司機受疑似受公車站旁的計程車影響，誤判老翁要搭計程車，讓老翁搭車不成憤而攔車。警方表示已掌握涉案老翁身分通知到案；高雄市交通局也要求客運公司加強訓練。

據了解，要搭車的為68歲呂姓老翁，於16日晚間6點半左右，拄拐杖於七賢一路上欲招手搭205路公車，疑似受站牌旁計程車影響，讓公車司機誤判老翁是要搭乘計程車，就未停車載客，讓呂翁憤而於公車於前方路口停紅燈時，攔截公車理論。

驚險畫面遭民眾拍下，上傳至「社會事新聞影音」平台，讓網友見狀直呼太危險。警方表示，呂翁行為已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」，可處罰新台幣500元罰鍰，已掌握身分通知其到案說明。

另外，因公車司機已對呂翁行為，提出法強制罪告訴，後續將通知到案說明後，除依違規情事掣單告發外，並函請高雄地檢署偵辦。

高雄市交通局表示，公車司機依照規定，有民眾於站牌區欲招手搭車時，應停靠讓民眾搭車，該案駕駛靠站時雖降速至30公里以下，但未按規定慢速依序進站，提前轉向內車道，本局將依補貼作業規定開罰扣款，並納入公車服務品質評鑑扣分，已要求客運業者落實駕駛長行車教育訓練，避免類似情形發生。