女星陳意涵2018年和導演許富翔結婚後，育有1子1女，一家四口住在新北新店山區。之前從她分享的日常中，可以看到住家露台和主臥房都擁有一望無際的山景，然而卻也因此有了「不速之客」。今年7月她才分享有猴子現身家中陽台，甚至雙手搭在玻璃窗上，似乎想進到屋內。怎料時隔數月，這回猴子竟直接闖入她家中，甚至吃完香蕉後，就把皮丟在原地，讓她哭笑不得。

陳意涵17日在限動表示，在颱風過後就一度沒有再看到猴子，而早上看到牠們在外面的樹上玩時，還慶幸猴子們沒事，「沒想到牠們自己開門坐進來了」，並上四個驚嚇的表情符號。從她分享的畫面中，有一隻猴子大喇喇坐在樓梯的欄杆旁吃著香蕉，吃完後還將皮丟在原地。

陳意涵17日在限動表示有猴子闖入家中吃香蕉。（圖／翻攝自陳意涵IG）

她表示自己只敢遠遠觀察，並與猴子保持距離「一度以為在演『猩球崛起』！」同時她心裡也非常疑惑「請問你是怎麼進來的，全家的窗戶都是關起來的啊？！」而事後，她推測，猴子應該是推開紗窗進來的，而且在離開後還記得關紗窗「但這邊沒有地方站，而且縫不大，怎麼那麼厲害，我要向猴子學習」。

事後，陳意涵推測，猴子應該是推開紗窗進來的。（圖／翻攝自陳意涵IG）

除此之外，她接連又曬出蟾蜍、毛毛蟲的照片，直呼「一早到底還要看到多少動物？」更透露自己已經放生蟾蜍2次「還是一直回來」，差點把她嚇死。她無奈表示，在颱風後「好多新物種出現，螞蟻也是多到嚇死人」最後還標註「我的山上生活」。