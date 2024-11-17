出道58年的演藝圈長青樹、資深演員石英（本名林忠平）10月27日過世，享壽82歲，「永遠的石英爸爸」告別式今（17日）上午在台北市懷愛館（原二殯）景明廳舉行，10點半開始家祭、11點30分公祭；曾與石英合作《孟婆客棧》有深厚私交的歌仔戲國寶唐美雲，在告別式上致意致詞，女兒林千鈺也代表家屬致感謝詞，包括方馨、方文琳、王淑娟、高欣欣與李國超夫妻、兵家綺、高玉珊、高群、吳敏等藝人都到場送「石英爸爸」最後一程，前女婿焦恩俊也送花籃致哀，寫著「望重如山」，場面哀戚。

家祭開始，吳玲在工作人員攙扶下向石英行家屬祭拜禮，兒子林義山代表家屬追思父親，他哽咽表示：「從小，您因工作的原因，我們雖總是聚少離多，但您永遠不會忘了在休假時帶著媽媽、姊姊和我去吃好吃的、去好玩的地方走走；也因您的工作需遊走四方，一去就是十天半個月，但您總是會打電話回家詢問姐姐和我想要什麼禮物和玩具，在您工作結束後給我們帶回來；漸漸的我大了點，您會在我休假時，帶著我陪著您去工作，教導著我學會了許多的事物；我入伍當兵，您也是四處拜託請人能多照顧我一下，爸，您默默為我們做的一切，永遠都牢記在我們心中。」

石英遺孀吳玲、女兒林千鈺。（陳俊吉攝）

新女婿焦恩俊送花。（林淑娟攝）

「在我心中，您是個堅強不會倒下的爸爸，一路以來，您經歷了氣胸、心律不整裝節律器、肝腫瘤、換肝…您一關關的闖過，更記得那年您肝昏迷前，您吃力的從病床上起來，要我扶著您去醫院走廊走走，您站在走廊上看著窗外的車子來來去去，接著對我說：「你跟姐姐都不要把肝捐給我喔！把媽媽照顧好。」；您就是如此的堅強。後來，在您工作不那麼忙碌後，姐姐帶著您跟媽媽四處去旅遊，看著您照片中的笑容，很開心。」

林千鈺表情哀戚。（陳俊吉攝）

他說，接著在孫子彥熙出生後，「您仍是不忘叮嚀咪咪要好好照顧自己及孫子，有什麼好吃、營養的，您都不忘為他們多備一份，您也帶著孫子陪著您四處玩樂，媽媽說您很開心、很滿足，多麼希望這樣的幸福快樂能長長久久。前不久，您因身體不適入院調養，期間仍不忘關心我的工作及家中大小事務，詢問著小孫子的生活狀態等各事項的叮嚀囑咐；我們陪著您，鼓勵著您，說著等您康復出院後，就帶著您及孫子去您想吃、想玩的地方……（哽咽），但天不從人願，爸，對不起，這次我讓您失望了。」

吳玲拭淚。（陳俊吉攝）

林義山說，「這段時間許多您的好朋友前來向您致意，向我訴說了許多您的故事，在眾人心中，您是一位大家敬重的兄長。感謝您為這個家一生的辛勞，媽媽、姐姐、咪咪及您的寶貝孫雖對您有萬般不捨，但您的好、您的關愛，您的叮嚀，我們定會永記心中懷念，我們會照顧好媽媽及您的寶貝孫子，您已功德圓滿，請您不要有罣礙，跟隨大慈大悲的佛菩薩，接引你到西方極樂淨土，永離煩惱及苦痛，誓弘誓願，化為蓮花之尊，乘願再來。願來生再會報答您的恩情」。

鳥來嬤吳敏安慰吳玲。（陳俊吉攝）

寇世勳。（陳俊吉攝）

唐美雲、方馨。（陳俊吉攝）

兵家綺、高欣欣與老公李國超。（陳俊吉攝）