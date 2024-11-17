一名在補教業任職的正妹女老師，近日在社群平台分享自己授課時的照片，當時她穿粉色露肚T恤、白色百褶裙，露出修長美腿吸引27萬人次瀏覽，圖文讓不少男網友眼冒愛心，驚呼「太正了吧」，點選女老師的IG可見各種穿搭分享，好身材引發3.6萬人追蹤。

原PO昨（16）日於Threads上傳在補習班上數學課的照片，只見她穿著粉色露肚臍T恤、白色百褶短裙、短版外套，還綁著一長辮子、露出修長美腿，看起來非常年輕，吸引27萬人次瀏覽、1.2萬人按讚。

圖文讓不少網友暴動，「這個數學老師完全擊中我的三角函數」、「還好我數學不是妳教的， 不然我一個字都聽不進去」、「太正了吧，我想要這種老師」、「我以前怎麼都沒遇過這麼正的老師」、「老師穿這樣真的假的」、「真希望我以前的數學老師是妳」。

原PO在社群平台的暱稱為「童」，她經常上傳日常穿搭，不吝嗇分享好身材，擁有3.6萬名粉絲追蹤。