美國總統當選人川普昨（16）日正式提名石油與天然氣產業高層萊特（Chris Wright）擔任美國能源部長，萊特曾稱「不存在氣候危機」，他上任後預計將進一步推動擴大美國石油、天然氣產量。

川普16日正式提名石油與天然氣產業高層萊特（Chris Wright）擔任美國能源部長。

綜合路透社、政治新聞網站POLITICO報導，川普16日發布聲明，宣布萊特將出任能源部長，並成為新成立的國家能源委員會成員，他稱萊特將「推動創新、減少繁文縟節，開創『美國繁榮及全球和平的黃金年代』」。

萊特後續在X平台發文，強調「致力於改善民眾生活，關注讓美國能源更能負擔得起、可靠、安全」。

I am honored and grateful for the opportunity from @realDonaldTrump to serve our country as U.S. Secretary of Energy. My dedication to bettering human lives remains steadfast, with a focus on making American energy more affordable, reliable, and secure. Energy is the lifeblood… pic.twitter.com/IfjMQw9xKi — Chris Wright (@ChrisAWright_) November 16, 2024

路透社報導，萊特是丹佛（Denver）油田服務公司「自由能源」（Liberty Energy）創辦人暨執行長，他過去堅定捍衛使用化石燃料，預計將支持川普進一步擴大石油及天然氣產量的計畫，以增加發電。

Trump taps oil boss and fracking advocate Chris Wright as Secretary of Energy https://t.co/bxCRiWwBNE pic.twitter.com/zmixlgPqQn — New York Post (@nypost) November 16, 2024

萊特曾稱「氣候危機不存在」 將「壓裂液」喝下肚

萊特也可能反對全球在打擊氣候變遷方面的合作，他批評氣候變遷倡議人士危言聳聽，將民主黨對抗全球暖化的努力稱為蘇聯式共產主義，去（2023）年萊特還在職場社群平台領英（LinkedIn）上發布影片，稱「氣候危機不存在，我們沒有處在能源轉型之中」，「儘管媒體、政客、倡議人士無止盡地散布恐懼，我們沒有看到颶風、龍捲風、乾旱或洪水的頻率及強度增加」。

萊特沒有任何政治經歷，不過他過去多次撰寫評論，呼籲生產更多化石燃料，以幫助民眾擺脫貧困。

萊特以隨心所欲的風格著稱，2019年曾將「壓裂液」吞下肚，以證明「壓裂液」不危險，引發媒體關注。「壓裂液」是運用水力壓裂開採油氣的一環，過程中利用高壓將由水、沙子等組成的「壓裂液」注入鑽孔內，讓岩層產生裂縫，以利當中的天然氣、石油等易於通過。

報導指出，美國石油產量在拜登任內創新高，目前尚不清楚萊特上任後將如何進一步擴大石油產量。

美國能源部主要掌管美國能源外交、管理戰略石油儲備，以及運作撥款、貸款計畫，促進能源技術；除此之外，美國能源部長也監管核武設施、核能廢棄物處理及17座國家實驗室。

萊特的人事任命案還須參議院同意。萊特與目前拜登任內的能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）立場大相逕庭，葛蘭何支持電動車，以及地熱、風力、太陽能及核能發電。