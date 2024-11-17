上周上市櫃公司公布10月營收及第三季財報業績佳，但在台積電走弱影響盤勢震盪拉回，周K線收黑及周指數重跌811.12點。本周盤拚重新站回五日線上，國際面關注輝達（NVIDIA）財報及營運展望，國內面市場聚焦20日台指期結算及新一波法說會，後者關注中信金、華南金、遠東銀等金融法說會。

15日指數震盪收漲27.39點，但日K線連四黑，當日的三大法人賣超87.2億元，其中投信轉連買為賣超、賣超金額77.11億元，外資買超51.28億元，自營商賣超61.37億元；三大法人周賣超金額達1,581.35億元，外資周賣超1,106.62億元，自營商周賣超也有610.46億元，投信則是周買超135.73億元。

外資在期貨市場維持高部位空單，15日外資的台指期未平倉空單餘額仍有4萬5,184口，雖然較前一日減持空單2,064口，但較前周8日4萬2,828口未平倉水位，外資周增持空單2,356口，外資在20日期貨結算日操作策略，牽動現貨市場盤勢波動。

伴隨上市櫃第三季財報公布，新一波法說會持續登場，關注新一季營運展望；18日法說會有中電、美隆電、千附精密、新漢、艾訊、日電貿、晶豪科、富華新、世芯-KY、達運光電、上詮、昇達科、皇將、三豐、萬潤、廣明、旺矽、海悅、震旦行、互盛電、台中銀、玉晶光、一零四、嘉澤、惠光、南俊國際、金山電、南寶、祥碩、匯僑設計等。

19日中信金、台灣大、瑞祺電通、漢達、遠傳、京城銀、保綠-KY、晶碩、大聯大、慶豐富、松翰、聯亞、聯合、亞元、叡揚、阿瘦、迅杰、晶心科、復盛應用等；20日華南金、今國光、全新、家登、精華、新麥、廣宇、太空梭、雙鴻、宇隆、鴻名、弘塑、矽科宏晟、優群、信音、茂達、騰雲、達發、興能高、視陽、美律、聯發科、禾伸堂等。

21日東陽、界霖、立隆電、大汽電、堃霖、裕融、聯穎、鈞興-KY等；22日遠東銀、德律、大銀微系統、豐達科、威強電、應廣、大綜、有益、十銓、上海商銀、仲琦、全新、怡利電等。