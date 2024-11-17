隨著疫情後觀光客大爆發，今年愈來愈多郵輪停靠基隆港，基隆市政府為推動觀光，將自明年4月分開始，推出雙層觀光巴士行程，鎖定郵輪旅客，後續也將安排讓基隆特色店家在郵輪旅客中心擺攤販售伴手禮等措施，讓來自世界的旅客看到基隆。

基隆市政府文化觀光局長江亭玫表示，先前市府編列預算購置2部雙層觀光巴士，經過審慎的評估，將自明年4月起，正式上路。江亭玫指出，目前基隆市區針對外地遊客提供了台灣好行及郵輪巴士兩種服務，前者比較偏重背包客、後者則是具有主題性質的旅遊行程。

隨著明年4月雙層觀光巴士上路，市府將以台灣好行及雙層觀光巴士來因應不同旅客的實際需求。

江亭玫說明，依現有郵輪觀光巴士的實際搭乘數據來看，目前市府提供有3條路線，一條是在基隆市區遊覽，另外兩條則分別帶領旅客到台北101及新北市九份進行遊覽。其中，選擇基隆市區遊覽的旅客人數多達七成。

江亭玫強調，明年上路的雙層觀光巴士將提供東西岸兩條不同的路線，其中西岸以佛手洞、外木山為主，東岸以大沙灣、正濱漁港彩色屋及潮境公園為主，讓郵輪觀光客能夠在有限的時間裡，認識基隆的美好。

另一方面，基隆市政府也積極希望郵輪客能夠在基隆遊覽，因此明年除安排與郵輪員工進行深度溝通外，也會與基隆市區的店家溝通安排針對郵輪員工提供專屬的優惠，俾便能夠進一步推動郵輪旅客在基隆進行旅遊及消費。

此外，江亭玫也強調，因應郵輪旅客的消費模式，文觀局也將會自明年開始，視郵輪船期及停留時間，適時安排基隆的特色店家及伴手禮業者，在東西兩岸的旅客中心進行基隆特色商品及伴手禮的販售服務，讓旅客一站購足後就可放回船上，再專心後續遊程。