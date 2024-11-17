寶可夢路跑活動今（17）日於新北大都會公園舉辦，吸引2.5萬名跑者參與，現場除了寶可夢見面會外，主辦單位更規畫多項互動遊戲，讓參與民眾完全沉浸在充滿歡樂的寶可夢世界中。

此次活動以3.5公里的親民路線，適合全家同樂，讓大小朋友都能輕鬆參與，現場除了備受歡迎的皮卡丘、潤水鴨、呆火鱷、新葉喵等寶可夢見面會，還有知識問答、打卡區、氣球裝置等豐富活動，讓跑者在運動之餘，也能享受精彩的互動體驗。

觀旅局長楊宗珉指出，「新北觀光三環六線」完整串連新北市觀光資源，其中包含海岸環、山林生態環及都會環等三大觀光圈。新北大都會公園不僅是市民運動休閒的首選勝地，更是都會環中幸福水岸線的重要據點。

楊宗珉表示，園區內完善的休憩設施與優美的自然景觀，使其成為親子共遊、休閒娛樂的絕佳選擇。很高興看到這麼多家庭選擇在周末來參與活動，展現新北作為宜居城市的魅力。活動不僅帶動在地觀光，更鼓勵親子透過運動增進情感。