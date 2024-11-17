台北市立動物園昨天（16日）下午3時許，驚傳2名遊客私自跨越柵欄意圖與「斑點鬣狗」接觸。園方表示，今天上午再次確認2隻斑點鬣狗狀況，進食及糞便都正常，並解釋2隻鬣狗是園區明星動物，曾參與導演李安拍攝的「少年Pi的奇幻漂流」，也呼籲入園遊客應安靜觀賞動物，而非採觸摸、叫囂行為只會凸顯文明素質非常低落。

兒童動物區區長、動物福祉專家彭仁隆說，這2隻斑點鬣狗是在2011年為配合李安導演拍攝「少年Pi的奇幻漂流」從法國引進，當年是亞成體在法國有做過初步訓練，李安為感謝動物園對電影細節拍攝幫助，將這2隻獵狗留在動物園生活沒帶回去。

彭仁隆說明，目前鬣狗狀況良好，早上也有放到展示場，昨日進食、糞便都正常，展區也無發現遊客投入食物，也強調成年獵狗咬合力達400多公斤，大概是人類12倍、獅子10倍，咬合力驚人，萬一遊客若是不幸掉落展示場，可能會遭受非常大的傷害。

彭仁隆表示，鬣狗展示場不會做出場地變更，並解釋當初動物移入園區時，有特別設計圍牆高度，鬣狗跳不出來，但不能防範人類跳進去，要約束的是人類行為，而不是動物行為，希望未來不要再有類似事件發生。

對於遊客脫序行為，彭仁隆說，將往《社會秩序維護法》、《動物保護法》方向與法律顧問討論擬告，也坦白園區沒有相關罰責可以罰遊客脫序行為，禁止入園只是軟性策略，工作人員無法確認每個進園遊客，但此次事件也暴露台灣民眾自由過頭、爛用，前往各處參訪動物時，用自己方式觸摸、挑釁動物，凸顯文明素質非常低落。

彭仁隆稱，民眾觀賞動物應以動物最自然形態下去理解與學習，而非透過互動、觸摸、拍照、叫囂等行為，讓動物產生而外其他喜怒，並再次強調這些都是屬於不文明國家才會出現行為，呼籲入園遊客應安靜觀賞動物展現的自然行為。