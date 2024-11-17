央行打炒房已見效？根據最新公布10月六都買賣移轉棟數1.96萬棟，年減近7％，創今年最低紀錄，若不考慮春節因素，為去年7月後首度出現下滑狀況。中央銀行22日公布10月五大銀行新承作房貸金額，隨六都移轉棟數創低，加上央行9月推出第七波信用管制發酵，市場預估新增房貸金額很可能下修，中斷連三月破千億元。

去年底以來新青安方案推動房市熱度，使房市出現過熱疑慮，政府動起來打炒房，央行已推出七波房市管制，近期似乎已開始見到成效，10月總計六都合計買賣移轉總共1萬9,643棟，年減6.6％，年增率創下今年新低。

市場分析，今年央行鐵了心打炒房，尤其在第二、三季理監事會，連二季出手推出第六、七波信用管制，重擊買賣雙方信心，致使10月房市提早進入寒冬。

反應六都購屋降溫了，央行22日將公布10月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀），市場普遍預新增房貸金額將回降，有可能終止連續第三個月突破千億元大關，尤其，9月新青安房貸占五大銀行新承做房貸比重已下滑至34.37％，為去年9月以來新低，10月比重不排除再下修。

對於整體房市概況，央行官員認為，第七波信用管制，由於是在9月中下旬推出，成效須在觀察一陣子，且房市與股市較為不同，不太會在第一時間就立即反應，但從六都買賣移轉棟數來看，整體看起來「量是往下修正」。

官員強調，以近月的六都移轉棟數，以及大台北地區房價觀察，房市在各部會健全房市措施下，相較上半年市場熱絡的現象，目前確實有稍稍降溫，但後續走勢仍要持續留意。

另一方面，央行總裁楊金龍上周赴立法院備詢時指出，第七波打炒房的三大目的已達成；似乎也在暗示，短期內不會有第八波選擇性信用管制。

楊金龍強調，央行第七波選擇性信用管制三大目的，一是銀行落實調整不動產放款，不要把資源過度集中在不動產；二是讓首購族能夠比較容易取得貸款；三是要反轉民眾對房價的預期心理。目前來看，這三大目的已經達成。