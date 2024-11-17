主計總處將在22日公布失業報告，沒有意外的話，10月失業率會比9月3.43％略低一點，值得注意的是，9月青年失業率（15～24歲）未如往年呈季節性下降，反而升至11.88％創最近13個月最高，10月青年失業率是升是降？將是觀察的重點。

各國失業率普遍受學制影響，都有很強的季節性，以台灣而言，隨著畢業季到來，每年6～8月上升，9月下滑，到農曆年前由於春節臨時性工作機會多，失業率降至最低。今年以來，大致仍依循這個趨勢，惟青年失業率有些變化，9月該降而不降，除15～24歲的9月失業率上升，25～29歲出現也上升。

依主計總處調查，15～24歲的8月、9月失業率是11.83％、11.88％，25～29歲失業率依序是6.01％、6.14％，兩個年齡層去年9月失業率僅11.42％、5.93％，換言之，近期青年失業率不只比上月高，也比上年同期高。

對於青年失業率未如往年於9月降下來，主計總處官員表示，已注意到這個情況，至於近月青年失業率的上升是短暫的波動？或是真的已出現上升趨勢，觀察10月的數據之後，才能判斷。

青年失業率近年廣受注目，大陸青年失業率（16～24歲）從今年6月的13.2％升至8月的18.8％，曾引起各方討論，不過，9月回降至17.6％，25～29歲在9月也由前一個月的6.9％降至6.7％，符合季節性變動。反觀台灣9月持續上升，台灣青年人尋職的難度是否升高了？這將是10月失業報告的觀察重點。