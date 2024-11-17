移民署台北市服務站16日舉辦移民署新二代親善大使培力課程，特別邀請來自花蓮的原住民「阿美族樂團」主唱吳政諺擔任講師，為新二代大使進行發聲訓練，配合演唱的曲目唱出精準的咬字，接著由學員們分別詮釋兩首不同的抒情歌曲，現場氣氛熱烈活潑。

阿美族樂團擔任親善大使，越南新住民體驗一日歌手。

擔任駐唱歌手的吳政諺，曾參與歌唱比賽獲得獎項等經驗，他表示唱歌是每個人獨具的天賦，只要好好運用節奏、發聲、咬字等三大要素便能唱好一首歌，唱歌可以是興趣、喜好，更可以更上一層，成為心靈上的力量，藉由旋律、歌詞的交織，他認為只要勤加練習，人人都能成為歌王歌后！

擔任講師的阿美族樂團主講吳政諺（右）指導移民署新住民二代親善大使曾心怡（左2）唱歌時的咬字小技巧。（移民署提供）

新二代親善大使曾心怡，母親來自越南，目前就讀大學二年級，自小就對公共事務有濃厚的興趣，利用課餘時間參加新住民協會活動，並關注新住民族群的需求。首次參與歌唱訓練的曾心怡說，她平時會與朋友至KTV歡唱，如今透過集訓已掌握基本換氣、咬字等小方法，今後想藉由歌聲展現母語在台多元文化中的魅力與特色。

台北市服務站蘇慧雯主任表示，第11屆新住民及子女築夢計畫即日起開始報名至11月25日止，計畫主題共分五大主題：創意行銷、教育學習藝術文化、多元文化媒體與數位科技、社會公益服務、環境保護及永續發展，此屆築夢獎金提高為10萬元，提醒參加者須完成線上報名及紙本報名，其報名手續才算完成。