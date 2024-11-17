菇類富含多醣體等營養素。腎臟科醫師江守山分享有位60歲男子，即使罹患第4期大腸癌，仍不肯改變不愛吃菜的飲食習慣，他請男子接受抗癌療程之際，每天吃半碗菇類，來提升免疫力，男子聽了照做，至今2年半，癌症都沒有復發。而菇類除有助提升免疫力，還能幫助身體抗發炎、改善血糖與血脂。

江守山上「健康好生活」節目中指出，上述男子是在健檢時發現罹患大腸癌，醫生開刀進去發現淋巴有轉移，基本上是第3期，把腸子、腫瘤割掉，經過化療，半年之後，再發現癌細胞轉移到肝臟，馬上進入第4期病程。

江守山指出，大腸癌轉移到肝臟，並不是就沒有救了，還是可以用電燒等方式治療，男子也繼續接受治療，但跑來問他自己還能怎麼做？他建議男子多吃蔬菜，男子卻回，「我不要，我不知還能活多久？我就喜歡吃肉，吃菜像吃草一樣，我每次吃菜，都覺得我像頭羊。」

江守山指出，他再告知男子，若不愛吃蔬菜，就吃菇類吧，根據日本調查，職業類別中最不容易得癌症的是菇農，這名男子聽他的話，一邊接受抗癌療程，另也每天吃各種不同、煮熟之後的菇類半碗，至今2年半，第4期癌症都沒有再復發。

江守山指出，我們對抗癌症，除了靠藥物，也要靠自己的免疫細胞來吞噬癌細胞，菇類的多醣體可以幫助我們提升免疫力，另也可以改善腸內菌叢，它可以抗發炎，甚至可以改善血脂與血糖，所以菇類對促進健康的功能，比很多人的想像還要多很多。