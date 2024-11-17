藍版財劃法鬧雙包？ 朱立倫：我只看過一個版本 @ChinaTimes

傳出國民黨黨內財劃法版本鬧雙包，智庫修正版遭疑未與地方、黨團成員溝通，引發黨內不滿。對此，國民黨主席朱立倫今（17）日受訪時強調，自己只看過一個版本，將來一定尊重最後朝野協商結果。

朱立倫今早南下高雄出席130周年黨慶活動，針對黨內傳出有另一版本的財劃法，引發爭議。對此，朱立倫強調，目前立法院委員會通過的就是國民黨的黨版，這個是大家都看過，我也是只看過這個版本」。

朱立倫說，過程中當然一定會有很多各種的建議、試算，但這些都不是正式的版本，正式的版本就是目前委員會通過的版本，也就是國民黨的黨版是唯一的版本，將來在朝野協商的時候，一定尊重最後大家朝野協商的結果。

針對是否有另一個版本的財劃法？國民黨智庫執行長、立委柯志恩說明，智庫是幕僚單位，會把不同試算版本交給黨團，目前來說副總召跟陳玉珍召委都了解這些版本，無論如何都是透過協商大家共同來討論。

柯志恩重申，行政院必須拿出自己的版本，因為行政院過去認為財劃法25年來應該大修一次，卻沒有提出版本，國民黨除了現有版本以外，最終會透過協商過程才會亮出底牌，國民黨的版本也會做滾動式修正。

柯志恩指出，現在國民黨提出的版本是經過半年時間，會以這個為基底，畢竟在協商不同黨派會有自己的想法，總要有一個版本可讓大家共同討論，哪個部分刪、哪個元素放進來，像是人口、空汙等要不要放進，這些可以透過協商大家好好做討論。