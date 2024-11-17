劉嫌（中）與2名同夥（右）騎機車到現場。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高市一名黃姓男子今天（17日）凌晨到林園區大義路友人家參與烤肉生日趴，還在社群發限時動態，先前曾被黃男毆打的劉姓男子發現，夥同2友人持刀衝現場，進屋即攻擊黃男，黃經送醫不治。監視器曝光，當時劉男與2名友人2台車到場，在屋外遲遲沒等到人，劉男等人進入屋內，過程不斷傳出「碰」巨響，過沒多3嫌便走出來，倉皇騎車離去。

經了解，嫌犯為20歲劉姓男子，3年疑曾遭21歲黃姓男子毆打，發現黃男發社群動態正在林園區大義路友人家參加烤肉生日趴，17日凌晨1點便夥同33歲及35歲黃姓男子，前往該處持類似匕首刀械攻擊黃男，在場呂男友人為阻擋也遭劃傷，黃男送醫不治。

案發地為住宅區，相當純樸，目前已拉下鐵門，附近鄰居指，昨晚一群年輕人在住家烤肉，案發時夜深，鄰居幾乎都已經入睡，不過有聽到「碰」等雜吵聲音，還有人吵架的聲音，隨後聽到有人大喊：「趕快叫救護車」，不久救護車就來，當時還不清楚是發生什麼事，沒想到是發生命案。

監視器拍下，劉嫌於凌晨1點11分左右，乘坐在友人後座共2台機車抵達現場，劉男一下車，就向在外的人說：「你把他叫出來」，在外等了幾分鐘，3人便進入屋內，過沒多久，就有女子慌張跑出來打電話，過程中還發出數聲「碰」的巨響，過沒多3嫌便走出來，騎車離去，屋內的人趕緊通報警消到場。