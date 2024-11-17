2024世界棒球12強賽，昨（16）日上演「台日大戰」，中華隊以1比3惜敗日本隊，美國、日本、台灣外交高層也都現身觀戰。美國在台協會（AIT）透露，中華隊敲出安打時，日本台灣交流協會副代表高羽陽還跟著歡呼，笑說這是「真。台日友好」。

AIT處長谷立言昨邀請高羽陽和外交部長林佳龍，一起到台北大巨蛋觀賞世界12強棒球賽「台日大戰」。

林佳龍在臉書發文，「兩隊的選手都拿出十足的拚勁，7局下台灣隊的『戴就捕』戴培峰開轟更為台灣隊爭取到分數，永不放棄的精神令人尊敬。比賽有輸有贏，但台、美、日友好，超越勝負。讓我們『就一起』繼續為台灣隊加油！『就一起』前進東京」。

美國在臺協會（AIT）16日在社群平台發布限時動態，笑說台灣安打的時候，日本副代表高羽陽居然跟著歡呼，「真。台日友好」。(翻攝自AIT臉書限時動態)

谷立言也透過AIT臉書表示，「對棒球的熱愛將美國、台灣和日本緊密連結在一起，也是三方人民關係如此強健的因素之一。在我的職業生涯裡，台灣及日本是我長駐最久的兩個地方，台日代表了我外交生涯的里程碑。今天很高興能與外交部長林佳龍及日本台灣交流協會副代表高羽陽一起欣賞超精采的世界12強棒球賽台日大戰，爲球員的超水準表現喝采！無論比賽輸贏，我們很榮幸能並肩而坐，展現 美日台長年堅強的夥伴關係」。

日台協會則發文指出，2023年拿下WBC世界王者的日本、擁有世界棒球最高殿堂「大聯盟」的美國，以及日本最大的敵手台灣，並肩一起觀戰的光景，展現出日美台間堅定的友誼，比賽結束後大家仍是好友，不論輸贏都不會影響到彼此間的友情。

日台協會也期待能在超級循環賽上演第二波日台對戰，「或者該說，希望日台能夠一起留到冠軍戰，日本隊、台灣隊，一起朝向世界第一努力，在接下來的賽事相互切磋琢磨，選手們，加油」。

值得注意的是，AIT昨晚也在社群平台的限時動態大開高羽陽玩笑，指出在中華隊敲出安打時，高羽居然也跟著歡呼，笑說這是「真。台日友好」。