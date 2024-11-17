國民黨團跟國民黨智庫提的財劃法鬧雙胞，藍營內部有雜音。民進黨立委賴瑞隆表示，如果國民黨主席朱立倫與國民黨智庫執行長柯志恩再次黑箱作業，國人絕不支持也絕不原諒。民進黨立委許智傑則說，藍營內部分裂，白營黃珊珊也不支持，確實行政院可以評估是否自提版本，也爭取民眾黨的支持。

賴瑞隆說，國民黨主席朱立倫、智庫執行長柯志恩日前才提出財劃法5000多億版本，在立法院強行通過，引發很大紛爭，如今又傳出黑箱作業，國民黨智庫再次提出3000多億的版本，而且只有少數人知道。

賴瑞隆表示，朱立倫、柯志恩應該出面說明，5000多億、3000多億版本差異在哪裡，難道又是像過去國會擴權法案一樣黑箱作業嗎？投票前一個小時才用最高機密的方式提供立委看嗎？

他再次呼籲朱立倫、柯志恩不要黑箱、出面說明，如果只有少數人知道的版本，沒有經過立委討論、沒有讓縣市首長討論，就想貿然通過，只會引發人民更大的怒火、反彈，若朱、柯再次黑箱作業，國人絕不支持也絕不原諒。

許智傑認為，國民黨版本鬧雙胞，主因就是3分鐘草率修法未落實委員會審查，造成立法品質粗糙、修法傳出鬧雙胞，甚至黨內立委也不清楚條文內容，後果要讓全體人民和地方政府承擔。這筆帳一定要算在國民黨身上，主導修法的總召傅崐萁、召委陳玉珍、主導黨智庫的柯志恩等都要負全責。

針對國民黨智庫草擬出中央釋放3000多億財源的修正版，許智傑也酸，柯志恩看苗頭不對，擺明是為了2026高雄市長倉促提修正版本，這種玩雙面手法，表裡不一的政治操作，不僅國民黨內可能不埋單，高雄市民更不會認同！

許智傑指出，藍營內部分裂，白營黃珊珊也不支持，確實行政院可以評估是否自提版本，也爭取民眾黨的支持，以國家掌舵穩定為基礎，真正保障人民的福祉。