JAYSON TATUM WINS IT AT THE BUZZER 🚨

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儘管「綠衫軍」塞爾提克明星前鋒塔圖無法在17日正規賽投進最後一擊，但在延長賽做到就好了！塔圖在延長賽結束槍響同時，就算面對對方貼身防守，仍然起身投進絕殺三分球，幫助塞爾提克126比123氣走來犯的暴龍，塔圖最後更有24分、11籃板與9助攻的準大三元演出。

意外被暴龍逼進延長的塞爾提克，延長賽一開始雙方互有領先，傑倫布朗最後1分09秒的三分球，雖讓塞爾提克取得123比121領先，巴雷特卻在最後55秒投進中距離追平，接著雙方各出手1次不進，才會造就塔圖在比賽結束槍響同時投進絕殺三分球美技。

除了塔圖準大三元演出，傑倫布朗也替塞爾提克27分、7助攻與6籃板，懷特與荷福德各有18分，豪瑟14分，克塔12分、8籃板，不過先發控衛哈勒戴因傷缺陣；暴龍則以珀特爾35分、12籃板表現最佳，巴雷特貢獻25分、15助攻與10籃板的大三元，但他罰球卻是罰9中4。