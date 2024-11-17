國民黨立委柯志恩表示，國民黨現在面臨很大的挑戰，沒有人力、財力，她感謝2年前高雄人有53萬人投票給她。（柯宗緯攝）

國民黨主席朱立倫今（17）日南下高雄參加130周年黨慶活動。（柯宗緯攝）

國民黨主席朱立倫今（17）日南下高雄參加130周年黨慶活動，他會前受訪時強調，現階段不談任何2026年底選舉的事情，否則會干擾所有立委爭取福國利民的預算。不過，進入會場後，朱在台上公開大喊，「2026年要把高雄等南台灣還沒執政的縣市贏回來」。

民進黨面對2026年選戰，可能提早初選，國民黨高雄市長人選是否確定提名柯志恩？朱立倫受訪時低調稱，「現階段最大的重點就是在中央，國民黨在國會每位立法委員全力為民生法案來努力，為福國利民的這些預算來爭取，或者是來通過，同樣在地方一定是深耕」。

朱立倫強調，「如果今天就在談選舉的話，就會干擾所有的委員、所有的縣市長，或者所有的民意代表，現階段大家就是全力以赴，『我們沒有談到任何2026年底選舉的事情』，現在就是把工作做好，所有該做的努力做好，這是最重要的事情」。

不過，朱立倫在台上致詞時主動提及，2022年國民黨贏得15縣市，可惜高雄當時沒辦法贏回來，「但是我們絕對不氣餒、不放棄」，柯志恩繼續深耕基層，當立委，也當高雄市黨部主委，與基層里長、議員們共同為高雄打拚。他也告訴高雄人要覺醒了，不能繼續讓民進黨鴨霸下去。

朱立倫強調，「南部這幾個縣市，目前由立委身兼黨部主委，高雄有柯志恩、屏東為蘇清泉、台南是謝龍介、嘉義為王育敏，這幾個目前還沒執政的縣市，國民黨會深耕基層，結合中央資源並在地方努力扎根，相信在大家全力以赴下，2026會把這些縣市贏回來」。

柯志恩表示，國民黨現在面臨很大的挑戰，沒有人力、財力，她感謝2年前高雄人有53萬人投票給她，「2年後，不管議員、市長選舉，柯志恩絕對不會讓大家覺得是雖敗猶榮，一定會贏得光榮」。