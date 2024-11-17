天人永隔！愛妻穿越斑馬線遭公車吞噬 夫全程目睹…影片曝光

天人永隔！愛妻穿越斑馬線遭公車吞噬 夫全程目睹監視器畫面曝光 @ChinaTimes

台北市忠孝東路與鎮江街、喜來登飯店附近，今（17）日上午發生一起死亡車禍。51歲林姓婦人與鄒姓先生一同外出，穿越斑馬線時竟遭到後方被追撞的公車迎面碰撞，當場被捲入車底已無生命跡象，送醫搶救後宣告不治，而此次事故也一共造成15人傷、1人死亡。事發後，當下車禍的監視畫面也曝光了。

根據這段曝光的監視影像，可以看見公車被後方另一輛公車追撞後，失控往前衝向原本正在穿越斑馬線的一對夫妻，雖然丈夫及時躲過，但妻子卻閃避不及，當場被捲入車底。兩輛公車造成強烈的衝擊力，緊接再將對向停等號誌等的計程車，推撞至另一處車道。

據了解，鄒姓男子並無受傷，另包括前方的公車（大都會客運49路公車）包含54歲陳姓司機共13人送醫，其中有7人是泰國籍；後方公車（客運212路公車）由23歲謝姓女駕駛駕車，送醫當時要直行忠孝東路往南港方向前進，疑似未注意前方狀況，直接「蹦」一聲撞擊前方49路公車，造成2人受傷。

警方調查，兩輛追撞公車司機謝女、陳男並無酒駕，訊後全案將依過失致死罪移送法辦，至於詳細車禍原因、肇事責任，尚待警方進一步調查釐清。