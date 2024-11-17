桃園市衛生局於11月進行擴大抽驗，對市售調味辛香料進行檢查。此次抽查涵蓋83件咖哩粉、薑黃粉及辛香料，來自網路購物、賣場、餐廳及工廠等多個渠道。共2件產品檢出蘇丹色素1號，除食藥署日前已發布的濟生公司薑黃粉外，另查獲健康樂活生醫公司出貨的3250公斤薑黃粉，其中250公斤原包裝出貨至台北及新北，其餘則由健康日記生醫公司代工並於全聯福利中心販售。

衛生局表示，16日接獲台北市衛生局通知，抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」檢出蘇丹色素1號。衛生局隨即派員至工廠進行稽查，經追查發現2項違規產品「純印度薑黃粉」與「生機薑黃粉」屬同批原料，出貨商為健康樂活生醫公司，其原料來至高雄市進口商德和貿易有限公司。

衛生局說明，共進口3250公斤，其中250公斤以原包裝出貨至台北市與新北市計4家業者，另外3000公斤則為桃園市健康日記生醫公司代工的「生機薑黃粉」，並全數銷售至全聯，衛生局已要求業者於17日前完成下架，倘查獲未如期下架，將依《食安法》第7條及第47條處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局呼籲，根據國際癌症研究中心分類，蘇丹紅被列為第3級，代表可能致癌，但研究資料尚無法證實會致癌。如有食入，可維持均衡飲食、適度運動、多喝水及多攝取天然蔬果來增加身體代謝。

此外，民眾只要有購買到該商品，不論批號都可以退貨，雖然全聯門市是憑發票及產品退貨，若全聯門市退不了，可撥打健康日記生醫消費者服務專線0800-888-620或03-4965558憑空罐退貨。民眾如有消費問題或爭議，歡迎撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。