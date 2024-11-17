吃橘子前得睜大眼睛檢查！一名網友日前吃橘子時，一時好奇剝開橘子果肉仔細一看，竟然看到橘子裡有2隻白色小蟲正在蠕動，驚喊一直以為橘子裡沒什麼蟲，原來是他錯了，影片曝光後，一票網友也嚇到，直呼「我到底吃了幾隻蟲...」、「活了23年，現在才知道橘子肉裡會有蟲」。

橘子裡面有蟲到處爬來爬去，跟旁邊另一隻小蟲會合。（翻攝自Threads）

原PO日前在Threads貼出影片，他將一瓣橘子剝開來，接著放大看發現竟然有一隻白色的小蟲在蠕動，長長一條非常噁心，且小蟲不只一隻，還有另一隻藏在橘子果肉裡鑽來鑽去，讓原PO直呼「一直以為橘子沒什麼昆蟲，我錯了」。

貼文PO出後，大批網友看了都震驚，「今後我都不敢吃水果了，以前以為香蕉沒蟲結果有，現在橘子也有」、「我都整口塞進去⋯⋯」、「我曾經吃過，吃到第二還是第三個才驚覺，其實橘子薄膜有破洞滲汁是一個警訊」。

還有人分享「通常是橘子有撞擊到，裡面生湯之後就容易長蟲」、「橘子裡面蟲很多，只要開始爛就有蟲爬出來」、「剝的時候莫名漏水分出來就代表會有蟲，然後分片摸出空心感也是，且味道也不一樣，吃下去比一般的橘子還沒有味道。」

之後影片被轉傳到「爆料公社」，就有內行網友解釋，這是東方果蠅的幼蟲，是成蟲將卵寄生在果皮裡，幼蟲孵出後開始在果肉裡亂竄，由於橘子長在樹上沒有套袋子，加上果蠅到處飛，橘子被叮咬過後很難察覺，必須等到幼蟲孵化，果皮上才可以見到蟲洞，「並不是果農惡意販售的，台灣一直以來就是東方果蠅的疫區」、「橘子果肉是偏透明的，撥開前的另一面就能看到裡面有蟲在動」。