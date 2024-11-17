資深演員石英（本名林忠平）10月27日過世，享壽82歲，「永遠的石英爸爸」告別式今（17日）上午在台北市懷愛館（原二殯）景明廳舉行，女兒林千鈺、兒子林義山跪別父親泣不成聲，遺孀吳玲更是悲慟到需要人攙扶。石英生前最後一部電視劇作品《孟婆客棧》製作人唐美雲致詞時表示，自己兩年前也剛遭逢喪母之痛，所以很能感受林千鈺的心情，「我跟方馨今天帶妝到，因為下午在國家劇院還有最後一場《孟婆客棧》舞台劇演出，也獻給石爸」。

唐美雲表示，「我們敬愛的石爸爸、大師兄、演藝圈前輩，當我接到他仙逝消息，只覺得眼前一片空白，但腦海中浮現的是他溫暖的笑容、熟悉的身影，痛心台灣失去了一位優秀演員，很心疼演藝圈失去親愛的家人。認識石爸，是在華視，當時他是天王巨星，橫跨廣播、電影、電視，留下很多作品。第一次真正合作來到民視，從《娘家》開始，因此跟石爸、方馨、千鈺，愈來愈像一家人，因為有這機緣，讓我看到一位大前輩的風範，他提攜後輩，疼愛新進人員有如自己子女，且不斷鼓勵我，知道我致力傳統戲曲，心疼也鼓勵我勇於追夢、勇敢去做」。

唐美雲致詞。（陳俊吉攝）

她說，外界覺得演藝圈是浮華圈子、勾心鬥角的地方，但還是可以看到真正的情感，友情、愛情、親情，完全在他身上看到最好的典範，「想要感謝石爸，林校長，對我的照顧與鼓勵，給我們最好的典範，教導我們如何做好演員，演員要自重自愛」。他最後一部作品就是她製作的《孟婆客棧》，「當時他身體不好，還是馬上答應，因為我第一次當製作人，他力挺，我希望他多多休息，他仍希望盡一己之力協助」。

「兩年前我的媽媽剛離開我，所以很能感受千鈺的心情（哽咽），隨著時間的沈澱，這份思念會變成感謝、感動，感謝他生養我們、養育我們，感謝他無私的照顧我們，如果讓石爸爸更安心，應該是你們把自己照顧好、把媽媽照顧好。跟方馨帶妝到，因為下午在國家劇院還有一場演出，一切演出皆如初，今天最後一場演出也獻給石爸，有一句台詞，來去匆匆、皆是過客，有緣相逢，我們會永遠記得石爸溫暖的笑容。

她受訪時表示：「我很捨不得他，生老病死就是人生的功課，祝福他去更好的地方。」2人當初在合作《娘家》後就密切聯絡，經常相約吃飯，「我們不時會彼此關心，他對我們的關心，讓我們後輩知道，演藝圈不是只有勾心鬥角，而是可以交到好友的」。

唐美雲安慰淚崩的林千鈺。（陳俊吉攝）

8月才見過石英的方馨說：「和石英爸第一次合作是在《娘家》，戲下檔後，我們就常聯絡，他像家人一樣很照顧我，我剛開始遇到挫折時，他都給我很多鼓勵，我會永遠記得他對我的好 希望我們來世還可以成為一家人。」今年8月2人最後一次碰面，「真的是緣份，他的容貌永遠留在我心中」。

方馨、唐美雲淚眼送別石英。（陳俊吉攝）

曾經合作過的演藝圈後輩紛紛來送行，澎恰恰也前往靈前致意，但沒有受訪直接離開。至於高欣欣淚崩哽咽表示，石英離世前有跟林千鈺聯絡，她知道石英狀況不好，她預計等日本行返台後就去探望，沒想到回台後，石英先走一步，她難過說：「怎麼沒等我。」她一到靈堂看到石英照片就痛哭。

兵家綺、高欣欣與老公李國超。（陳俊吉攝）

高欣欣和李國超、兵家綺一起前來靈堂，高欣欣和石英從民視《意難忘》就開始合作，直到《娘家》演石英的大女兒，真正開始叫石英「爸爸」，她說一開始要演石英無緣的老婆，石英還質疑過她的演技，演完後得到石英認可。後兩人合作多部戲，高欣欣哭紅眼說：「我覺得他比我自己爸爸還像爸爸。」

兵家綺也說兩人緣分從《娘家》開始，雖然沒演他女兒，但一進劇組就喊他爸，泣訴：「去年我爸媽都離開，現在少一個爸爸可以叫了。」也說石英永遠活在她的心中。陳子強神情哀傷，他喊石英師父，「師父是我電視娟第一檔連續劇恩人。」當時他第一次拍電視劇演不好，一度面臨被換角，石英看他很緊張，就跟製作人說：「這個小孩我來教，他只是還沒開竅而已。」難過說：「沒有他就沒有我。」

謝承均前來致意。（陳俊吉攝）