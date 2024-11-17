第六屆「愛之日常音樂節」16日在台中登場，表演者是歷屆最多的一次，光首二段節目羅一鈞、萬芳加起來就多達54位表演者，也是有史以來強碰難得一遇的11月「四颱共舞」，主辦人郭蘅祈（郭子）說：「台中天選之地，四個颱風老天都幫忙移開，福地來著！」而太陽公公在正午就探出頭來，絲毫不像颱風天，好天氣也讓現場湧入上看3萬人。

音樂節一開場，由抗疫有成的「國民女婿」羅一鈞領銜30名醫學院學生組成的「台灣公衛學生聯合會」震撼開場，郭子以「最大的大咖」歡迎羅一鈞出場，羅一鈞一開金口就讚「台中艷陽高照，我汗滴滴落」，而在致詞過程當中，出現有趣畫面，就是郭子頻頻幫羅一鈞擦汗，讓羅一鈞頻頻害羞，直呼郭子太貼心，還讚郭子是他的經紀人，郭子則打趣說：「我只是要推銷週邊的毛巾啦。」讓全場大爆笑。

三金歌后萬芳在「親愛愛樂」26位弦樂手的氣勢烘托下出場，來自南投縣仁愛鄉的「親愛愛樂」清一色的年輕人，受到世界各地極高的評價，萬芳表示先前一起在小巨蛋表演，深深被感動，所以這次相約「愛之日常6」再聚首，而在南投彩排時，自己就被「親愛愛樂」的改編感動濕眼眶，在「親愛愛樂」帶來兩首演奏曲〈絃舞〉、〈重新勇敢〉，感動說：「他們的改編非常的特別，牽著、帶著我去探索生命的可能性，去冒險！」

金曲團體旺福在向晚登場，幽默風趣的風格讓大家如沐春風，他們帶來〈阿娘阿細腰〉、〈夜市 Oh Yes〉、〈有星星的夜晚〉等膾炙人口的歌曲，讓整座台中文心公園有個輕鬆、超chill的週末午後！此外，「金曲34」最佳新人洪佩瑜重量登場，她帶來〈嗨 我回來囉〉、〈不在一起就不會分開〉等歌，略顯害羞地跟台下觀眾打招呼，看到粉絲身穿有她肖像的T恤，她興奮說：「你把我穿上身上耶。」